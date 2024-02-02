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Что Путин планирует сделать с оккупированными территориями до 2030 года: в США раскрыли детали

Аналитики ISW считают, что Путин приступает к реализации долгосрочных планов на оккупированных территориях

сегодня, 07:28
Автор:
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Кравцев Сергей
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Президент России Владимир Путин заявил о планах интегрировать оккупированные украинские территории в РФ в течение следующих шести лет. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном обзоре Института изучения войны (ISW).

Что Путин планирует сделать с оккупированными территориями до 2030 года: в США раскрыли детали

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Американские аналитики отмечают, российский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия планирует, чтобы оккупированные территории Украины были на одном уровне с Россией в неопределенных "ключевых областях" до 2030 года. 

Эксперты ISW считают, что это свидетельствует о том, что Россия приступает к реализации долгосрочных планов и не предусматривает никаких территориальных уступок. 

Кроме этого, Владимир Путин призвал российские банки не бояться западных санкций и активизировать работу на оккупированных украинских территориях и отметил, что субъекты РФ наладили патронатные сети с оккупированными регионами Украины. Фактически, продолжая войну Кремль приступает к конкретным шагам, чтобы сделать возвращением украинских территорий под контроль Киева крайне проблематичным.

Отметим, ранее аналитики Института изучения войны (ISW) проанализировали заявление Владимира Путина о "демилитаризованной зоне" в Украине, которая, по его мнению, выведет российскую территорию из-под огневой досягаемости Украины.

Читайте также на портале "Комментарии" — российский диктатор Владимир Путин якобы посылает сигналы в США о готовности к переговорам касательно завершения войны в Украине. По данным агентства Bloomberg, Путин готов рассмотреть отказ от требования нейтрального статуса Украины и невступления в НАТО, однако настаивает на признании контроля РФ над оккупированными украинскими территориями. Что могут означать эти сигналы? Как, скорее всего, на них отреагирует Запад? Как ситуация может развиваться дальше? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



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Источник: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-february-1-2024
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Обсуждения

Артем

сегодня, 08:00

Це тепер що, на окупованих територіях будут зрізати каналізацію? Щоб залишилась третина, як у московіі?


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