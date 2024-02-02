Что Путин планирует сделать с оккупированными территориями до 2030 года: в США раскрыли детали

Президент России Владимир Путин заявил о планах интегрировать оккупированные украинские территории в РФ в течение следующих шести лет. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном обзоре Института изучения войны (ISW).

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Американские аналитики отмечают, российский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия планирует, чтобы оккупированные территории Украины были на одном уровне с Россией в неопределенных "ключевых областях" до 2030 года.

Эксперты ISW считают, что это свидетельствует о том, что Россия приступает к реализации долгосрочных планов и не предусматривает никаких территориальных уступок.

Кроме этого, Владимир Путин призвал российские банки не бояться западных санкций и активизировать работу на оккупированных украинских территориях и отметил, что субъекты РФ наладили патронатные сети с оккупированными регионами Украины. Фактически, продолжая войну Кремль приступает к конкретным шагам, чтобы сделать возвращением украинских территорий под контроль Киева крайне проблематичным.

Отметим, ранее аналитики Института изучения войны (ISW) проанализировали заявление Владимира Путина о "демилитаризованной зоне" в Украине, которая, по его мнению, выведет российскую территорию из-под огневой досягаемости Украины.

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