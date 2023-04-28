Что произойдет, если россияне захватят Бахмут

После возможного установления полного контроля над Бахмутом россияне не смогут выйти на оперативный простор — они упрутся в новую линию обороны ВСУ. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на заявление военного эксперта Олег Жданова.

Бахмут

"Не будет оперативного простора за Бахмутом для российской армии, — говорит Олег Жданов. — Даже на карте рельефа приложения GoogleEarth вы увидите, что город Бахмут с запада подперт господствующими высотами и российские войска, если возьмут Бахмут (а это еще большой вопрос)... Выйдя из Бахмута, мы "садимся" на эти высоты. Там давно к этому все готово, в плане построения обороны на этих высотах. И российские войска упираются в эти высоты. И даже населенный пункт Часов Яр находится за этими высотами. Поэтому они не выйдут на оперативный простор — они упираются в очередной рубеж обороны".

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Также эксперт отмечает:

"Этот принцип украинская армия использует с момента массированного вторжения РФ на нашу территорию — мы отступаем с рубежа на рубеж. Наши войска ни разу не бежали. Наши войска планово отходят к новому рубежу обороны и российские войска, подойдя к этому рубежу, начинают все с начала", — подчеркивает Олег Жданов.

При этом скорость продвижения россиян в Бахмуте, в среднем, составляла полтора километра в месяц.

"Это факт, российская зимняя кампания полностью провалена", — говорит Жданов.

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