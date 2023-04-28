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Что произойдет, если россияне захватят Бахмут

Возможный полный захват Бахмута рашистами не будет для Украины катастрофическим, считает эксперт

28 апреля 2023, 15:35 comments1921
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Автор:

Константин Куликов

После возможного установления полного контроля над Бахмутом россияне не смогут выйти на оперативный простор — они упрутся в новую линию обороны ВСУ. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на заявление военного эксперта Олег Жданова.

Что произойдет, если россияне захватят Бахмут

Бахмут

"Не будет оперативного простора за Бахмутом для российской армии, — говорит Олег Жданов. — Даже на карте рельефа приложения GoogleEarth вы увидите, что город Бахмут с запада подперт господствующими высотами и российские войска, если возьмут Бахмут (а это еще большой вопрос)... Выйдя из Бахмута, мы "садимся" на эти высоты. Там давно к этому все готово, в плане построения обороны на этих высотах. И российские войска упираются в эти высоты. И даже населенный пункт Часов Яр находится за этими высотами. Поэтому они не выйдут на оперативный простор — они упираются в очередной рубеж обороны".


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Также эксперт отмечает:

"Этот принцип украинская армия использует с момента массированного вторжения РФ на нашу территорию — мы отступаем с рубежа на рубеж. Наши войска ни разу не бежали. Наши войска планово отходят к новому рубежу обороны и российские войска, подойдя к этому рубежу, начинают все с начала", — подчеркивает Олег Жданов.

При этом скорость продвижения россиян в Бахмуте, в среднем, составляла полтора километра в месяц.

"Это факт, российская зимняя кампания полностью провалена", — говорит Жданов.

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