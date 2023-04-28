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Число погибших в Умани выросло: цифры ужасают

Среди погибших в Умани есть и дети

28 апреля 2023, 13:51 comments3109
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Автор:

Константин Куликов

Разбор завалов в Умани продолжается — уже 13 погибших от российского ракетного удара. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.

Число погибших в Умани выросло: цифры ужасают

Последствия российского удара по Умани

"Двое из них – дети, которых невозможно опознать. Судьба их родителей неизвестна. Спасатели будут работать, пока не убедятся, что под завалами больше никого не осталось. Мои соболезнования родным погибших и всем, кто пострадал от этой агрессии, — написал глава государства в своем телеграмм-канале.


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"Российский террор победим только совместно – оружием для Украины, жесточайшими санкциями против государства-террориста, справедливыми приговорами для убийц", — также отмечает Владимир Зеленский.

В результате попадания вражеской ракеты в Умани разрушен подъезд девятиэтажки.

Также известно, что во время ночных обстрелов российскими оккупантами города Днепр погибли молодая женщина и 3-летний ребенок. Об этом сообщил у себя в Telegram мэр Днепра Борис Филатов.

Тем временем, поляки жалуются на украинский продукт, который заполонил их рынок.

Резников рассказал, присоединятся ли танки Abrams к контрнаступлению ВСУ.

"Танки Abrams в этом контрнаступлении принять участие не успеют, но наши экипажи уже поехали на обучение. Но, кроме того, у нас большое количество бронированных машин разного типа — БТР и БМП. Это и Bradley, и Marder, и Stryker, и CV 90 из Швеции будут. Там завершаются еще курсы подготовительные", — заявил министр.

А победительница одного из сезонов "Холостяка" во второй раз станет мамой.

"Наша любовь утроилась! Супермен и я ждем еще одну звездочку. А Анжелика братика или сестричку. Мы уже знаем пол ребенка, и я обязательно скоро с вами поделюсь. Но все постепенно", – написала она. 



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