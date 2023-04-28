Вдоль линии фронта увеличат количество ВЛК: что это значит

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Белоокая Ира
Об этом на пресс-конференции в Military Media Center
заявил Министр обороны Украины Алексей Резников, пишут "Комментарии".
Участие военно-врачебных комиссий на фронте возросло
Как отметил Алексей Резников, достаточно важно
учитывать часы, при эвакуации тех военных, получивших ранения. Немаловажную
роль играет и последующая реабилитация.
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Кроме предоставления необходимой медицинской помощи,
военных будут консультировать и психологи.
Читайте на сайте "Комментарии", Состояние
в энергосистеме Украины после ночных атак врага: быть ли отключением света. Ситуация со светом остается сложной на Востоке страны, где из-за ракетных атак
врага поврежден энергетический объект. Вместе с тем, половодье спадает. А
гидроэлектростанции работают в привычном режиме на протяжении всех суток.
Речь шла на портале "Комментарии" и о том, за период
зимы захватчики выпустили по Украине более 800 ракет и столько же дронов-камикадзе. За время воздушных атак по объектам гражданской
инфраструктуры Украины зимой, россияне использовали около 850 ракет и столько
же дронов-камикадзе. Нашим ПВО удалось уничтожить 1,5 тысячи выпущенных целей.
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