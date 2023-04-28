Вдоль линии фронта увеличат количество ВЛК: что это значит

Об этом на пресс-конференции в Military Media Center заявил Министр обороны Украины Алексей Резников, пишут "Комментарии".

Участие военно-врачебных комиссий на фронте возросло

Как отметил Алексей Резников, достаточно важно учитывать часы, при эвакуации тех военных, получивших ранения. Немаловажную роль играет и последующая реабилитация.

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"Мы уже увеличили количество ВЛК вдоль линии фронта для того, чтобы наши раненые могли обращаться в эти учреждения не только на территории военных госпиталей, но и на территории гражданских медицинских учреждений".

Кроме предоставления необходимой медицинской помощи, военных будут консультировать и психологи.

"Кроме того, по моей директиве будут введены должности психолога во всех лечебных заведениях. Ошибочно и ошибочно было восприятие, что психологическая помощь должна получить раненый после завершения лечения. Ведь сам факт ранения – это уже психологическая травма", – озвучил Министр обороны Украины.

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Речь шла на портале "Комментарии" и о том, за период зимы захватчики выпустили по Украине более 800 ракет и столько же дронов-камикадзе. За время воздушных атак по объектам гражданской инфраструктуры Украины зимой, россияне использовали около 850 ракет и столько же дронов-камикадзе. Нашим ПВО удалось уничтожить 1,5 тысячи выпущенных целей.