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Вдоль линии фронта увеличат количество ВЛК: что это значит

«Мы уже увеличили количество ВЛК вдоль линии фронта»: чтобы лечение раненых происходило более оперативно и комфортно

28 апреля 2023, 14:30
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Автор:

Белоокая Ира

Об этом на пресс-конференции в Military Media Center заявил Министр обороны Украины Алексей Резников, пишут "Комментарии".

Вдоль линии фронта увеличат количество ВЛК: что это значит

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Как отметил Алексей Резников, достаточно важно учитывать часы, при эвакуации тех военных, получивших ранения. Немаловажную роль играет и последующая реабилитация.


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"Мы уже увеличили количество ВЛК вдоль линии фронта для того, чтобы наши раненые могли обращаться в эти учреждения не только на территории военных госпиталей, но и на территории гражданских медицинских учреждений".

Кроме предоставления необходимой медицинской помощи, военных будут консультировать и психологи.

"Кроме того, по моей директиве будут введены должности психолога во всех лечебных заведениях. Ошибочно и ошибочно было восприятие, что психологическая помощь должна получить раненый после завершения лечения. Ведь сам факт ранения – это уже психологическая травма", – озвучил Министр обороны Украины.

Читайте на сайте "Комментарии", Состояние в энергосистеме Украины после ночных атак врага: быть ли отключением света. Ситуация со светом остается сложной на Востоке страны, где из-за ракетных атак врага поврежден энергетический объект. Вместе с тем, половодье спадает. А гидроэлектростанции работают в привычном режиме на протяжении всех суток.

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, за период зимы захватчики выпустили по Украине более 800 ракет и столько же дронов-камикадзе. За время воздушных атак по объектам гражданской инфраструктуры Украины зимой, россияне использовали около 850 ракет и столько же дронов-камикадзе. Нашим ПВО удалось уничтожить 1,5 тысячи выпущенных целей.



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Источник: https://t.me/militarymediacenter/1806
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