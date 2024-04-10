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Что происходит вокруг Роботино: украинский военный объяснил ситуацию

Россия не захватила украинское село Роботино, но продолжает постоянные штурмы населенного пункта сжигая все больше техники и своих солдат на войне в Украине.

сегодня, 11:27
Автор:
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Slava Kot
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Украинский военный с позывным "Алекс" прокомментировал ситуацию о якобы захвате Роботино. По его словам, россияне используют стандартную тактику на Запорожском направлении и избавляются от "хлама".

Что происходит вокруг Роботино: украинский военный объяснил ситуацию

Украинские военные. Фото из открытых источников

Россияне заявили, что якобы захватили освобожденное во время летнего контрнаступления в 2023 году село Роботино. В Силах обороны опровергли эту информацию. А лейтенант ВСУ объясняет, что россияне постоянно штурмуют украинские города, и в этом нет ничего нового.

"Не понимаю кипиш вокруг Роботино, то, что п*дары каждый день отправляют на штурм группку смертников на БТР или БМП — обычная практика, здесь вообще ничего необычного, приехали, высадились (если успели) получили п*зды, сожгли ББМ и на этом все", — сообщил офицер.

Украинский военный рассказал свою версию, почему армия РФ идет на постоянные штурмы, которые заканчиваются уничтожением россиян и их техники.

"Я не знаю как еще объяснить, это стандартный элемент распорядка дня в на юге Роботино, возможно они так избавляются от хлама", — считает военный.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинские силы уничтожили в Донецке странный российский "танк-черепаху", который недавно появился на видео, где сопровождал колонну бронетехники РФ вблизи линии фронта.

Также "Комментарии" писали о том, что российская пропаганда увеличивает потери армии РФ на войне в Украине. Россияне критикуют украинское наступление из-за потери техники и солдат, однако сами имеют значительно большие потери, в частности, когда проводили наступление на Авдеевку или штурмы других регионов.



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Источник: https://t.me/officer_alex33/2523
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