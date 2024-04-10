Что происходит вокруг Роботино: украинский военный объяснил ситуацию

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Slava Kot
Украинский военный с позывным "Алекс" прокомментировал ситуацию о якобы захвате Роботино. По его словам, россияне используют стандартную тактику на Запорожском направлении и избавляются от "хлама".
Украинские военные. Фото из открытых источников
Россияне заявили, что якобы захватили освобожденное во время летнего контрнаступления в 2023 году село Роботино. В Силах обороны опровергли эту информацию. А лейтенант ВСУ объясняет, что россияне постоянно штурмуют украинские города, и в этом нет ничего нового.
Украинский военный рассказал свою версию, почему армия РФ идет на постоянные штурмы, которые заканчиваются уничтожением россиян и их техники.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинские силы уничтожили в Донецке странный российский "танк-черепаху", который недавно появился на видео, где сопровождал колонну бронетехники РФ вблизи линии фронта.
Также "Комментарии" писали о том, что российская пропаганда увеличивает потери армии РФ на войне в Украине. Россияне критикуют украинское наступление из-за потери техники и солдат, однако сами имеют значительно большие потери, в частности, когда проводили наступление на Авдеевку или штурмы других регионов.
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