Что происходит вокруг Бахмута – почему потери РФ больше, чем во время войны в Афганистане

Российское командование перебрасывает все силы на Бахмутское направление, чтобы попытаться удержать свои позиции. Между тем потери россиян уже превышают "цифры" советской армии во время войны в Афганистане. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире телеканала "FREEDOM" рассказал спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Спикер отметил, Бахмутское направление и Бахмут имеет для россиян не только информационно-пропагандистское значение, но и военное. Потери для армии 21-го века на направлении являются невероятными, поскольку противник уже потерял своих военных в разы больше, чем советская армия во время войны в Афганистане. Несмотря на то, что Россия продолжает перебрасывать туда дополнительные резервы, чтобы не допустить потери позиции, украинская земля и дальше освобождается метр за метром.

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"Враг отчаянно сопротивляется. 537 раз он за эти сутки обстрелял нас на Бахмутском направлении, три авианалета совершил, 11 боевых столкновений", — отметил Сергей Череватый.

По словам спикера Восточной группировки войск, в течение суток наши воин:

уничтожили 73 оккупантов и ранили 147;

взяли двух солдат в плен;

уничтожили БМП, 2 самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", 8 артиллерийских орудий, 2 противотанковых ракетных комплекса, 1 дрон камикадзе и 2 полевых склада с боеприпасами.

Читайте также на портале "Комментарии" — успешное наступление украинской армии под Кременной Луганской области позволит разорвать логистику российских оккупантов. После этого будет возможность зайти в тыл временно оккупированного Бахмута. Об этом пишет рейтинговое издание "The New York Times".

Также издание "Комментарии" сообщало – для того, чтобы вернуть Бахмут под контроль Украины уже созданы все условия, но с намного меньшими потерями, чем это было у российских захватчиков во время штурма города-крепости. Такое заявление в интервью украинской службе BBC сделал командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-полковник Александр Сырский.



