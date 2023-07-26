Это позволит зайти в тыл Бахмута: СМИ узнали о тактике ВСУ во время контрнаступления

Успешное наступление украинской армии под Кременной Луганской области позволит разорвать логистику российских оккупантов. После этого будет возможность зайти в тыл временно оккупированного Бахмута. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "The New York Times".

Контрнаступление ВСУ. Фото: из открытых источников

В материале говорится, что ожесточенные бои на Купянскои Лиманском направлении не прекращаются. В украинской армии подтверждают, что россияне не прекращают штурмовать позиции украинских защитников. Кроме того, российские "военкоры" также подтверждают, что оккупанты идут в атаку на этом направлении и даже имеют успех на некоторых участках.

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Украинские военные рассказывают, что россияне имеют возможность выпустить в два-три раза больше снарядов днем, чем Силы обороны. Также, по словам командиров ВСУ, оккупанты бросают на штурмы так называемые отряды "Z", состоящие в основном из заключенных. Во второй линии окопов засели чеченские войска, которые являются своеобразными заградительными отрядами, расстреливающими отступающих.

Издание отмечает, что, если украинским военным удастся удержать позиции в направлении Кременной и продвинуться – это даст шанс для большего наступления вплоть до самого Бахмута.

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