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Это позволит зайти в тыл Бахмута: СМИ узнали о тактике ВСУ во время контрнаступления

По информации NYT, продвижение ВСУ к Кременной разорвет логистику РФ, это позволит зайти в тыл Бахмута

сегодня, 13:55
Автор:
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Кравцев Сергей
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Успешное наступление украинской армии под Кременной Луганской области позволит разорвать логистику российских оккупантов. После этого будет возможность зайти в тыл временно оккупированного Бахмута. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "The New York Times".

Это позволит зайти в тыл Бахмута: СМИ узнали о тактике ВСУ во время контрнаступления

Контрнаступление ВСУ. Фото: из открытых источников

В материале говорится, что ожесточенные бои на Купянскои Лиманском направлении не прекращаются. В украинской армии подтверждают, что россияне не прекращают штурмовать позиции украинских защитников. Кроме того, российские "военкоры" также подтверждают, что оккупанты идут в атаку на этом направлении и даже имеют успех на некоторых участках.


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Украинские военные рассказывают, что россияне имеют возможность выпустить в два-три раза больше снарядов днем, чем Силы обороны. Также, по словам командиров ВСУ, оккупанты бросают на штурмы так называемые отряды "Z", состоящие в основном из заключенных. Во второй линии окопов засели чеченские войска, которые являются своеобразными заградительными отрядами, расстреливающими отступающих.

Издание отмечает, что, если украинским военным удастся удержать позиции в направлении Кременной и продвинуться – это даст шанс для большего наступления вплоть до самого Бахмута. 

Читайте также на портале "Комментарии" — украинские наступательные действия, идущие второй месяц, сталкиваются с массой сложностей. Одна из них – тотальное заминирование россиянами территорий, причем с использованием минных траншей и прочих смертоносных ловушек. И хоть украинская артиллерия и предоставленное союзниками ракетное вооружение серьезно уменьшают силы и средства противника, нам все еще катастрофически не хватает авиации, а также ракет большой дальности типа ATACMS. При этом госсекретарь США Энтони Блинкен уверяет, что союзники предоставили "все, что нужно" для успешного контрнаступления ВСУ. Так ли это? О чем говорит ситуация на фронтах в данный момент – и военном, и дипломатическом? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




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Источник: https://www.nytimes.com/2023/07/26/world/europe/ukraine-russia-offensive-northeast.html
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