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Что происходит в порту Бердянска после сегодняшней "бавовны": ответ мэра Мелитополя

Враг начал срочно вывозить свое оборудование из морского порта Бердянска по сухопутной дороге

сегодня, 18:24
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Автор:

Кравцев Сергей

Мэр Мелитополя Иван Федоров подтвердил информацию, что российские захватчики после сегодняшней "бавовны" экстренно покидают порт Бердянска. Как передает портал "Комментарии", в эфире общенационального телемарафона он рассказал, что корабли, которые заходили в порт, чтобы загрузиться ворованным украинским зерном и оборудованием, покидают город.

Что происходит в порту Бердянска после сегодняшней "бавовны": ответ мэра Мелитополя

Взрыв в Бердянске. Фото: из открытых источников

Федоров, ссылаясь на сообщения от местных жителей, заявил, что сильный взрывы в порту Бердянска заставили оккупантов серьезно нервничать. Россияне начали оперативно вывозить свое оборудование, которое ранее базировалось в порту.


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Мэр Мелитополя отметил, что противник продолжает воровать украинское зерно, вывозит его не только морем, но и активно использует для вывоза железную дорогу. 

"Поэтому надеемся, что наши героические военные в ближайшее время освободят наши временно оккупированные территории и мы сможем это окончательно прекратить", — заявил Иван Федоров.

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