Что происходит в порту Бердянска после сегодняшней "бавовны": ответ мэра Мелитополя

Мэр Мелитополя Иван Федоров подтвердил информацию, что российские захватчики после сегодняшней "бавовны" экстренно покидают порт Бердянска. Как передает портал "Комментарии", в эфире общенационального телемарафона он рассказал, что корабли, которые заходили в порт, чтобы загрузиться ворованным украинским зерном и оборудованием, покидают город.

Взрыв в Бердянске. Фото: из открытых источников

Федоров, ссылаясь на сообщения от местных жителей, заявил, что сильный взрывы в порту Бердянска заставили оккупантов серьезно нервничать. Россияне начали оперативно вывозить свое оборудование, которое ранее базировалось в порту.

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Мэр Мелитополя отметил, что противник продолжает воровать украинское зерно, вывозит его не только морем, но и активно использует для вывоза железную дорогу.

"Поэтому надеемся, что наши героические военные в ближайшее время освободят наши временно оккупированные территории и мы сможем это окончательно прекратить", — заявил Иван Федоров.

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Также издание "Комментарии" сообщало – Россия продолжает активно терроризировать Украину с воздуха. После многочисленных атак ракетами и дронами в мае, первую летнюю ночь страна-агрессор также сделала ужасной, убив в Киеве мирных граждан, включая детей. Спикер командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат предупреждает, что подобные атаки в ближайшее время не прекратятся. А президент Украины Владимир Зеленский акцентирует, что лишь коалиции Patriot и современных истребителей для укрепления нашей страны положат конец ракетному террору РФ и ускорят приход справедливого мира. Эксперты проанализировали специально для издания "Комментарии" особенности воздушной войны последнего времени.



