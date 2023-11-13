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Что происходит с войсками РФ возле Днепра: в Кремле отреагировали

Песков отказался комментировать ситуацию с войсками РФ возле Днепра

сегодня, 12:50
Автор:
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Кравцев Сергей
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Как передает портал "Комментарии", пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что не будет комментировать новость, которую сами же российские пропагандисты и распространили сегодня с утра, якобы о "перегруппировке войск" оккупантов в районе Днепра. После того, как новость стали активно распространять другие медиа, сами же россияне ее быстро аннулировали.

Что происходит с войсками РФ возле Днепра: в Кремле отреагировали

Дмитрий Песков. Фото из открытых источников

"Вы знаете, что мы не комментируем сам ход и состояние дел непосредственно на поле боя во время специальной военной операции (Ред. –
войны в Украине), это прерогатива специалистов, профессионалов, то есть наших военных", – заявил Дмитрий Песков.


Главный рупор Кремля добавил, отвечая на вопрос о ситуации в районе Днепра, что "в этом случае тоже считаем, что ситуацию могут и должны комментировать только наши военные".

Читайте также на портале "Комментарии" — российские оккупационные войска усилили давление на позиции Сил обороны Украины уже не только в районе Авдеевки и Купянска, но и на Бахмутском направлении. Усилилось и информационное давление на Украину, в том числе через западные медиа. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", что происходит сейчас на собственно военных и внешнеполитических фронтах, а также – как ситуация может развиваться в обозримом будущем.

Также издание "Комментарии" сообщало — реально ли сейчас двигаться к цели о выходе на границы 1991 года: как может измениться война в самое ближайшее время.

Ранее "Комментарии" писали – предвыборная кампания Путина пройдет без темы войны в Украине: в ISW рассказали об опасениях Кремля.




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Источник: https://tass.ru/politika/19268185
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