Что происходит с войсками РФ возле Днепра: в Кремле отреагировали

Как передает портал "Комментарии", пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что не будет комментировать новость, которую сами же российские пропагандисты и распространили сегодня с утра, якобы о "перегруппировке войск" оккупантов в районе Днепра. После того, как новость стали активно распространять другие медиа, сами же россияне ее быстро аннулировали.

Дмитрий Песков. Фото из открытых источников

войны в Украине), это прерогатива специалистов, профессионалов, то есть наших военных", – заявил Дмитрий Песков. "Вы знаете, что мы не комментируем сам ход и состояние дел непосредственно на поле боя во время специальной военной операции (Ред. –

Главный рупор Кремля добавил, отвечая на вопрос о ситуации в районе Днепра, что "в этом случае тоже считаем, что ситуацию могут и должны комментировать только наши военные".

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