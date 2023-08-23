Что происходит с наступлением ВСУ: в Пентагоне дали объяснение

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Кравцев Сергей
Контрнаступательные действия украинской армии продолжаются, битва еще не окончена. Поэтому озвучивать какие-то выводы сейчас не ко времени. Как передает портал "Комментарии", такое заявление во время брифинга сделал спикер Пентагона генерал Патрик Райдер.
Патрик Райдер. Фото из открытых источников
В Пентагоне подчеркнули, вся линия фронта сейчас в большом напряжении, ведь продолжаются ожесточенные бои.
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При этом генерал подчеркнул, если украинские войска не смогут достичь желаемого результата, последствия на себе ощутит не только Киев, но и вся Европа. Почувствует это весь цивилизованный мир.
Он добавил, единственное, что можно сказать точно – союзники продолжат оставаться с Украиной столько сколько это необходимо, поддержка также будет оказываться систематически.
Читайте также на портале "Комментарии" — в США не считают, что есть причина считать, что война в Украине зашла в тупик и не имеет дальнейшей развязки. Украинские войска не стали в глухую оборону. Они продолжают демонстрировать движение, продвигаясь вперед и освобождая свою территорию. Об этом пишет "Sky News", цитируя заявление советника Белого дома по вопросам нацбезопасности Джейка Салливана.
Также издание "Комментарии" сообщало – СМИ узнали, почему в США недовольны контрнаступлением Украины.
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