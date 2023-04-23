Что нового известно о контрнаступлении ВСУ, - военный эксперт

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Моесеенко Валентина
Контрнаступление Вооруженных Сил Украины, несмотря на частые обсуждения, станет неожиданным сюрпризом для российских военных. Украинское военное руководство плодотворно работает над этим. Об этом в эфире "24 Канала" рассказал военный эксперт Павел Нарожный, пишут "Комментарии".
Командование ВСУ живет контрнаступлением
По его словам, можно обратиться к опыту прошлых контрнаступательных операций Украины, чтобы понять, что и в этот раз россияне не будут ждать планов украинского военно-политического руководства.
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Ситуация с наступательными действиями тщательно обсуждается и проводятся международные консультации.
Военный эксперт привел пример Херсонской контрнаступательной операции. В августе прошлого года все также ожидали контрнаступления на Херсон. Когда он наступил, начала работать дальнобойная артиллерия, уничтожая Антоновский мост и склады боеприпасов. А после этого неожиданно началось контрнаступление на Харьковщине.
Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что Институт изучения войны проанализировал текстовые отчеты и данные геолокаций российских военных блогеров и утверждает, что ВСУ перебросили часть сил на восточный – левый берег Днепра Херсонской области.
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