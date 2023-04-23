Что нового известно о контрнаступлении ВСУ, - военный эксперт

Контрнаступление Вооруженных Сил Украины, несмотря на частые обсуждения, станет неожиданным сюрпризом для российских военных. Украинское военное руководство плодотворно работает над этим. Об этом в эфире "24 Канала" рассказал военный эксперт Павел Нарожный, пишут "Комментарии".



Командование ВСУ живет контрнаступлением

По его словам, можно обратиться к опыту прошлых контрнаступательных операций Украины, чтобы понять, что и в этот раз россияне не будут ждать планов украинского военно-политического руководства.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

"Тема предстоящего контрнаступления Вооруженных Сил Украины остается наиболее обсуждаемой на протяжении как минимум последнего месяца. Наше военное руководство неоднократно заявляло, что наступательные действия станут неожиданными для российских военных", – говорит эксперт.

Ситуация с наступательными действиями тщательно обсуждается и проводятся международные консультации.

"Какое именно будет наступление – сказать очень тяжело. В Генеральном штабе ВСУ сидят очень умные офицеры, которые учились за границей и постоянно общаются с лучшими офицерами НАТО", – отметил Павел Нарожный.

Военный эксперт привел пример Херсонской контрнаступательной операции. В августе прошлого года все также ожидали контрнаступления на Херсон. Когда он наступил, начала работать дальнобойная артиллерия, уничтожая Антоновский мост и склады боеприпасов. А после этого неожиданно началось контрнаступление на Харьковщине.

"Предугадать Генеральный штаб ВСУ почти невозможно. Наши офицеры, можно сказать, живут этим планом. Я уверен, что непредсказуемость все же будет", — подчеркнул Нарожный.

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что Институт изучения войны проанализировал текстовые отчеты и данные геолокаций российских военных блогеров и утверждает, что ВСУ перебросили часть сил на восточный – левый берег Днепра Херсонской области.

Читайте также на сайте "Комментарии" — с нескольких лет в среднем продолжаются военные конфликты.