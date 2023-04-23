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Что нового известно о контрнаступлении ВСУ, - военный эксперт

Насколько реально предусмотреть атаку украинских войск и в какие сроки

сегодня, 17:15
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Автор:

Моесеенко Валентина

Контрнаступление Вооруженных Сил Украины, несмотря на частые обсуждения, станет неожиданным сюрпризом для российских военных. Украинское военное руководство плодотворно работает над этим. Об этом в эфире "24 Канала" рассказал военный эксперт Павел Нарожный, пишут "Комментарии".

Что нового известно о контрнаступлении ВСУ, - военный эксперт

Командование ВСУ живет контрнаступлением

По его словам, можно обратиться к опыту прошлых контрнаступательных операций Украины, чтобы понять, что и в этот раз россияне не будут ждать планов украинского военно-политического руководства.


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"Тема предстоящего контрнаступления Вооруженных Сил Украины остается наиболее обсуждаемой на протяжении как минимум последнего месяца. Наше военное руководство неоднократно заявляло, что наступательные действия станут неожиданными для российских военных", – говорит эксперт.

Ситуация с наступательными действиями тщательно обсуждается и проводятся международные консультации.

"Какое именно будет наступление – сказать очень тяжело. В Генеральном штабе ВСУ сидят очень умные офицеры, которые учились за границей и постоянно общаются с лучшими офицерами НАТО", – отметил Павел Нарожный.

Военный эксперт привел пример Херсонской контрнаступательной операции. В августе прошлого года все также ожидали контрнаступления на Херсон. Когда он наступил, начала работать дальнобойная артиллерия, уничтожая Антоновский мост и склады боеприпасов. А после этого неожиданно началось контрнаступление на Харьковщине.

"Предугадать Генеральный штаб ВСУ почти невозможно. Наши офицеры, можно сказать, живут этим планом. Я уверен, что непредсказуемость все же будет", — подчеркнул Нарожный.

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что Институт изучения войны проанализировал текстовые отчеты и данные геолокаций российских военных блогеров и утверждает, что ВСУ перебросили часть сил на восточный – левый берег Днепра Херсонской области.

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