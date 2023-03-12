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Что на самом деле происходит на границе с Беларусью

Командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев актуализировал ситуацию на северных границах

сегодня, 14:24
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Автор:

Моесеенко Валентина

О ситуации на границе с Беларусью рассказал командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенанта Сергея Наева, пишут "Комментарии".

Что на самом деле происходит на границе с Беларусью

Сергей Наев: Белорусы жалуются, украинцы же - бдят границы


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"Госпогранслужба добросовестно выполняет задачи по охране границы, а подразделения ВСУ прикрывают госграницы", – подчеркнул Наев.

Власти Беларуси провели ротацию и вывели часть российских войск, говорится в заявлении. Однако, по информации генерала, угроза наземных действий врага по северному направлению низка.

"Есть информация о том, что на территории Беларуси остались палаточные городки на четырех полигонах для того, чтобы принять дополнительные силы", — отметил военный.

В сети появились сообщения, где белорусский пограничник пожаловался, что якобы бойцы ГНСУ пытаются "запугать их угрозами и агрессивными действиями"

"Установлен макет повешенного чучела в форме росармии, которому пограничники Украины дали имя Валера. Они сказали, что это настоящий военнослужащий, которого убили под Киевом. Это все для какого-то устрашения и еще — психологического давления на белоруских военнослужащих, что охраняют государственную границу своей страны", – сказал белорусский пограничник.

В ответ украинские пограничники высмеяли белорусских военных, испугавшихся манекена: "Мы не пугаем, мы намекаем".

Руководство Беларуси поддержало агрессию России против Украины и позволило использовать военную инфраструктуру и воздушное пространство для вторжения российской армии и обстрелов мирных украинских городов, в результате которых погибли десятки тысяч украинских мирных жителей.

"Следовательно, украинские военные отслеживают обстановку, Госпогранслужба добросовестно выполняет задачи по охране границы, а подразделения ВСУ прикрывают госграницы", – подчеркнул Наев.

Командующий Объединенными силами ВСУ подчеркнул, что "ситуация стабильная и контролируемая".  

"Комментарии" также писали о том, что по данным российских журналистов и волонтеров, опирающихся на открытые источники, за последние две недели на войне против Украины погибли 1638 российских солдат и наемников.

Как сообщал портал "Комментарии", для российской оккупационной армии взятие Бахмута дает дальнейшее продвижение, а также имеет экономическую и политическую цель. Именно под Бахмутом Россия теряет больше всего армейцев в последнее время.

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