Что на самом деле происходит на границе с Беларусью

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Моесеенко Валентина
О ситуации на границе с Беларусью рассказал командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенанта Сергея Наева, пишут "Комментарии".
Сергей Наев: Белорусы жалуются, украинцы же - бдят границы
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Власти Беларуси провели ротацию и вывели часть российских войск, говорится в заявлении. Однако, по информации генерала, угроза наземных действий врага по северному направлению низка.
В сети появились сообщения, где белорусский пограничник пожаловался, что якобы бойцы ГНСУ пытаются "запугать их угрозами и агрессивными действиями"
В ответ украинские пограничники высмеяли белорусских военных, испугавшихся манекена: "Мы не пугаем, мы намекаем".
Руководство Беларуси поддержало агрессию России против Украины и позволило использовать военную инфраструктуру и воздушное пространство для вторжения российской армии и обстрелов мирных украинских городов, в результате которых погибли десятки тысяч украинских мирных жителей.
Командующий Объединенными силами ВСУ подчеркнул, что "ситуация стабильная и контролируемая".
"Комментарии" также писали о том, что по данным российских журналистов и волонтеров, опирающихся на открытые источники, за последние две недели на войне против Украины погибли 1638 российских солдат и наемников.
Как сообщал портал "Комментарии", для российской оккупационной армии взятие Бахмута дает дальнейшее продвижение, а также имеет экономическую и политическую цель. Именно под Бахмутом Россия теряет больше всего армейцев в последнее время.
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