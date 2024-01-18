Что изменилось на фронте после Рождества и Нового года: подробности от DeepState

По всей линии фронта постепенно увеличивается активность российских оккупационных войск. Как сообщили аналитики группы DeepState со ссылкой на данные Генштаба ВСУ, количество боевых столкновений с россиянами растет после относительного спада на Новый год и Русское Рождество.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

По словам экспертов, захватчики продолжают накапливать силы на многих участках. По мнению аналитиков, стоит ожидать, что в ближайшее время российские оккупанты начнут снова двигаться колоннами.

"В любом случае имеющиеся силы, средства и количество личного состава у врага угрожающие, поэтому бдительность терять нельзя", — подчеркнули они.

Читайте также на портале "Комментарии" — российские оккупационные войска перешли в новое наступление под Авдеевкой и Бахмутом. Эксперт BILD по анализу открытых данных Юлиан Репке заявляет, что примерно три недели с конца декабря РФ не проводила активных действий на востоке Украины. Сейчас захватчики снова пытаются атаковать.

Также издание "Комментарии" сообщало – россияне продолжают атаки на украинские позиции практически по всей линии фронта. И даже имеют некоторое продвижение на востоке и юге. Одновременно с этим не прекращаются ракетные, бомбовые и дроновые атаки. А потому поставки систем ПВО имеют решающее значение для Украины, подчеркивает Институт изучения войны (ISW). На фоне того, что в США продолжается блокирование помощи Украине, Германия призывает партнеров по ЕС увеличить поддержку нашей страны. Эксперты оценили для портала "Комментарии" происходящее на военном и внешнеполитическом фронтах.



