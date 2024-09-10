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Что будет, если Россия захватит Покровск: в Третьей штурмовой назвали настораживающие сценарии

РФ может приблизиться не только к тому, чтобы выйти на админграницы Донецкой области, но и открыть для себя путь на Днепропетровщину

сегодня, 07:48
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Кравцев Сергей

В последнее время Покровск Донецкой области у всех на слуху. Но это не удивительно. Важность контроля этого города и правда очень большая. Это важный населенный пункт для дальнейших планов России. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал замкомандира Третьей отдельной штурмовой бригады (3 ОШБр), майор ВСУ Максим Жорин.

Что будет, если Россия захватит Покровск: в Третьей штурмовой назвали настораживающие сценарии

Покровськ. Фото из открытых источников

"Много внимания Покровску уделяется совсем не случайно. Ценность многих других городов — той же Авдеевки — в том, что это города, возможности для логистики и тд. А Покровск — очень важный населенный пункт именно для дальнейших планов врага", — отметил боец. 

По его словам, в случае взятия Покровска РФ может пытаться продвигаться дальше в Донецкой области, а это прямой риск выхода на границу области, а также пробовать идти на юг или же на Днепропетровскую область.

Жорин добавил, получив Покровск, враг получит большие преимущества на фронте. Поэтому ситуация очень напряженная, и не придавать ей такого значения просто невозможно.                                                         

Читайте также на портале "Комментарии" — украинские войска делают все возможное, чтобы не потерять Покровск. В частности, Курская операция лишила РФ возможности маневрировать своими частями. Такое заявление в интервью "CNN" сделал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Также издание "Комментарии" сообщало – экс-глава разведки рассказал, действительно ли ВСУ удалось остановить продвижение РФ на Покровск.

Ранее "Комментарии" писали – DeepState сообщает, что ситуация неподалеку от Покровска изменилась: детали.




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