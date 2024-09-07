Экс-глава разведки рассказал, действительно ли ВСУ удалось остановить продвижение РФ на Покровск

Украинские воины сумели остановить продвижение российских оккупационных войск на Покровском направлении фронта, уничтожив огромные силы врага. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире "24 канала" рассказал генерал армии, бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж.

Бои за Покровск. Фото: из открытых источников

Бывший глава украинской разведки отметил, половина из всех потерь РФ приходится именно на Покровский и Торецкий сектора.

Он добавил, что в связи со сложившейся ситуацией россияне переместились на юг к Угледару, чтобы попробовать создать предпосылки фланговых атак и окружения отдельных украинских подразделений.

"Врага действительно остановили на подступах к Покровску, но он переместил свои ресурсы на юг и пытается наступать там… Оккупанты хотели создать более широкий фронт для наступательных операций. Обойти Покровск, штурмуя город. Мы не даем этого сделать. Знаем этот маневр. Бои сложные, но позиции стабилизировались", — заявил Николай Маломуж.

Отметим, ранее издание "Forbes" сообщало, что Силы обороны Украины проводят контратакирующие действия возле Покровска, в сторону которого российские оккупанты продвигаются уже длительное время с постоянными штурмами. Подкрепление могло помочь ВСУ изменить тенденцию приближения врага к городу.

По информации американского издания, в определенных контратаках недалеко от Покровска могут участвовать как минимум бригада Национальной гвардии Украины "Кара-Даг", 12-я "азовская" бригада и 93-я механизированная бригада ВСУ. Эффектом их действий является замедление или небольшой откат россиян в этом направлении.

Вместе с тем Forbes не советует "ожидать мгновенных кардинальных перемен" вокруг Покровска.



