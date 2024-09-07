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Экс-глава разведки рассказал, действительно ли ВСУ удалось остановить продвижение РФ на Покровск

Экс-глава разведки раскрыл новый маневр войск России

сегодня, 12:20
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Кравцев Сергей

Украинские воины сумели остановить продвижение российских оккупационных войск на Покровском направлении фронта, уничтожив огромные силы врага. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире "24 канала" рассказал генерал армии, бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж.

Экс-глава разведки рассказал, действительно ли ВСУ удалось остановить продвижение РФ на Покровск

Бои за Покровск. Фото: из открытых источников

Бывший глава украинской разведки отметил, половина из всех потерь РФ приходится именно на Покровский и Торецкий сектора.

Он добавил, что в связи со сложившейся ситуацией россияне переместились на юг к Угледару, чтобы попробовать создать предпосылки фланговых атак и окружения отдельных украинских подразделений.

"Врага действительно остановили на подступах к Покровску, но он переместил свои ресурсы на юг и пытается наступать там… Оккупанты хотели создать более широкий фронт для наступательных операций. Обойти Покровск, штурмуя город. Мы не даем этого сделать. Знаем этот маневр. Бои сложные, но позиции стабилизировались", — заявил Николай Маломуж.

Отметим, ранее издание "Forbes" сообщало, что Силы обороны Украины проводят контратакирующие действия возле Покровска, в сторону которого российские оккупанты продвигаются уже длительное время с постоянными штурмами. Подкрепление могло помочь ВСУ изменить тенденцию приближения врага к городу.

По информации американского издания, в определенных контратаках недалеко от Покровска могут участвовать как минимум бригада Национальной гвардии Украины "Кара-Даг", 12-я "азовская" бригада и 93-я механизированная бригада ВСУ. Эффектом их действий является замедление или небольшой откат россиян в этом направлении. 

Вместе с тем Forbes не советует "ожидать мгновенных кардинальных перемен" вокруг Покровска.




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