Чей теперь Бахмут: Зеленский ошеломил заявлением на саммите G7

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Белоокая Ира
Об этом пишут "Комментарии" со ссылкой на агентство Reuters.
Бахмут. Фото из открытых источников
Перед встречей Главы украинского государства с президентом США Джо Байденом корреспонденты спросили у него, находится ли Бахмут под контролем ВСУ. На что Зеленский ответил:
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В свою очередь, как заметим, издание ТАСС в Telegram, ссылаясь на кремлевскую прессслужбу, сообщило, что Путин поздравил ППК "Вагнер" с победой в битве за город Бахмут, на Донетчине.Путин пообещал вознаградить всех, кто приложил немалые усилия "в бою за Артемовск".
Накануне, 20 мая главарь ПИК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что его бойцы полностью взяли под контроль ситуацию в Бахмуте и задержатся там до 25 мая.В то же время утром в Генштабе ВСУ сообщили, что в Бахмутском направлении все еще продолжаются тяжелые бои.
На саммите в
Японии президент Украины встретился с лидерами G7. В японской Хиросиме Владимир
Зеленский, в рамках трехдневного саммита "Большой семерки" встретился с
партнерами – союзниками и уже успел обсудить насущные для Украины вопросы.
Отметим, что уже началась встреча Зеленского с президентом США Джо Байденом в
рамках саммита G7.
Напомним,
"Комментарии" писали, — Почему иностранные бойцы едут на войну в Украину, — французский философ Многие иностранцы покидают мирную жизнь в своем
государстве и отправляются в Украину, вступая в ряды ВСУ и выбирая чужую войну.
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Ігор
сегодня, 09:51
Тобто нам знов брехали про успішне просування по пів кілометра? Суцільна брехня та підробка.