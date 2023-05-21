Чей теперь Бахмут: Зеленский ошеломил заявлением на саммите G7

Об этом пишут "Комментарии" со ссылкой на агентство Reuters.

Бахмут. Фото из открытых источников

Перед встречей Главы украинского государства с президентом США Джо Байденом корреспонденты спросили у него, находится ли Бахмут под контролем ВСУ. На что Зеленский ответил:

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"Я думаю, что нет, сегодня Бахмут только в наших сердцах", — подчеркнул президент Украины.

В свою очередь, как заметим, издание ТАСС в Telegram, ссылаясь на кремлевскую прессслужбу, сообщило, что Путин поздравил ППК "Вагнер" с победой в битве за город Бахмут, на Донетчине.Путин пообещал вознаградить всех, кто приложил немалые усилия "в бою за Артемовск".

"Владимир Путин приветствует штурмовые группировки "Вагнер", а также всех военнослужащих подразделений ВС РФ, оказывавших им необходимую поддержку и прикрытие флангов, с завершением операции по "освобождению" Артемовска", — сообщили в России.

Накануне, 20 мая главарь ПИК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что его бойцы полностью взяли под контроль ситуацию в Бахмуте и задержатся там до 25 мая.В то же время утром в Генштабе ВСУ сообщили, что в Бахмутском направлении все еще продолжаются тяжелые бои.

"Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В общей сложности, за прошедшие сутки, произошло 53 боевых столкновения на указанных участках фронта, в эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка", — отметили там, сегодня 21 мая.

На саммите в Японии президент Украины встретился с лидерами G7. В японской Хиросиме Владимир Зеленский, в рамках трехдневного саммита "Большой семерки" встретился с партнерами – союзниками и уже успел обсудить насущные для Украины вопросы. Отметим, что уже началась встреча Зеленского с президентом США Джо Байденом в рамках саммита G7.

Напомним, "Комментарии" писали, — Почему иностранные бойцы едут на войну в Украину, — французский философ Многие иностранцы покидают мирную жизнь в своем государстве и отправляются в Украину, вступая в ряды ВСУ и выбирая чужую войну.