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Четыре области, которым больше всего угрожает атака российскими ракетами "Искандер"

Военный эксперт назвал четыре области Украины, которые могут оказаться под ударами российских ракет "Искандер".

сегодня, 11:55
Автор:
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Slava Kot
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Россия скапливает ракеты для очередного массового удара по Украине. Основных тип ракет, который применяет Россия для ударов по Украине — это баллистические ракеты "Искандер". По словам военного эксперта Михаила Жирохова, существует угроза ударов этими ракетами для четырех украинских областей.

Четыре области, которым больше всего угрожает атака российскими ракетами "Искандер"

Массовый запуск ракет. Фото из открытых источников

По данным украинской разведки, Россия накопила около 870 ракет для ударов по Украине. Михаил Жирохов считает, что это относительно небольшое количество ракет, если сравнивать с прошлым годом, когда Россия атаковала Украину 100-120 ракет за один раз. Поэтому у России есть фактически возможность провести 8 масштабных ракетных ударов по Украине.


Вместе с тем Жирохов подчеркнул, что в России изменился ассортимент ракет, теперь большинство из них составляют "Искандеры".

"Они не могут дотянуться до западных или центральных регионов. Поэтому эти ракеты несут угрозу прежде всего прифронтовым областям — Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Харьковской", — отметил военный эксперт.

Ракеты "Искандер" начали разрабатываться в 1990-х годах, однако они попали на вооружение России в 2006 году. Масса ракеты около 4 тонн, а боевой части – 480 кг. Различные модификации ракеты могут попадать в цель на расстоянии 500 км, а точность составляет около 5-7 метров.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что министр энергетики Герман Галущенко рассказал, когда Россия проведет массовую ракетную атаку по Украине. По его словам, Россия ожидает изменения погодных условий, чтобы ударить ракетами по энергетическим объектам критической инфраструктуры Украины.

Также "Комментарии" писали, что командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский рассказал о тревожной ситуации на одном из направлений фронта. Эту информацию также подтверждает представитель Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо, указавший на активизацию новых сил РФ.



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Источник: https://war.obozrevatel.com/ukr/armiya-putina-mozhe-po-novomu-zastosuvati-sotni-iskanderiv-intervyu-z-zhirohovim.htm
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