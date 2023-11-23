Через сколько лет может начаться новое массированное наступление РФ: президент Чехии озвучил прогноз

Несмотря на затяжную войну против Украины Россия способна полностью восстановить свою боеспособность в течение шести лет. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал президент Чехии Петр Павел пишет "Ceske Noviny".

Петр Павел. Фото: из открытых источников

Чешский президент отметил, конечные сроки, которые понадобятся России, чтобы восстановиться будут зависеть от результатов войны в Украине. Однако по его данным, РФ должно потребоваться не менее пяти-семи лет для восстановления боеспособности.

"С другой стороны, в расчете есть много переменных, которые могут изменить ситуацию. Это будет действительно зависеть от того, каким будет результат конфликта в Украине", — высказался президент.

Петр Павел отметил, что НАТО сейчас воспринимает Россию как наибольшую угрозу в Европе. При этом в ЕС готовятся к возможному "конфликту высокой интенсивности" на континенте.

Следует отметить, что ранее аналогичные сроки озвучили и немецкие аналитики. По их предположению, российскому диктатору Владимиру Путину может хватить до шести лет для того, чтобы восстановить армию и начать полномасштабный конфликт с НАТО.

Как ранее уточняли в ГУР, россияне продолжают проводить мобилизацию на войну против Украины. Сейчас ее темпы составляют более 20 тысяч человек в месяц.



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