logo

BTC/USD

37292.93

ETH/USD

2061.87

LTC/USD

70.29

USD/UAH

37.55

EUR/UAH

41.05

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Через сколько лет может начаться новое массированное наступление РФ: президент Чехии озвучил прогноз
commentss НОВОСТИ Все новости

Через сколько лет может начаться новое массированное наступление РФ: президент Чехии озвучил прогноз

Уже через 6 лет Путин вновь может начать масштабный кофликт

сегодня, 07:15
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Несмотря на затяжную войну против Украины Россия способна полностью восстановить свою боеспособность в течение шести лет. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал президент Чехии Петр Павел пишет "Ceske Noviny".

Через сколько лет может начаться новое массированное наступление РФ: президент Чехии озвучил прогноз

Петр Павел. Фото: из открытых источников

Чешский президент отметил, конечные сроки, которые понадобятся России, чтобы восстановиться будут зависеть от результатов войны в Украине. Однако по его данным, РФ должно потребоваться не менее пяти-семи лет для восстановления боеспособности.


"С другой стороны, в расчете есть много переменных, которые могут изменить ситуацию. Это будет действительно зависеть от того, каким будет результат конфликта в Украине", — высказался президент.

Петр Павел отметил, что НАТО сейчас воспринимает Россию как наибольшую угрозу в Европе. При этом в ЕС готовятся к возможному "конфликту высокой интенсивности" на континенте.

Следует отметить, что ранее аналогичные сроки озвучили и немецкие аналитики. По их предположению, российскому диктатору Владимиру Путину может хватить до шести лет для того, чтобы восстановить армию и начать полномасштабный конфликт с НАТО.  

Как ранее уточняли в ГУР, россияне продолжают проводить мобилизацию на войну против Украины. Сейчас ее темпы составляют более 20 тысяч человек в месяц. 

Читайте также на портале "Комментарии" — как изменилась российско-украинская война: на что сейчас делают ставки Киев и Москва.

Также издание "Комментарии" сообщало — президент Чехии назвал дату начала переговоров с РФ по прекращению войны.

Ранее "Комментарии" писали – глава Пентагона обратился к союзникам: в чем остро нуждается Украина.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/-prezidenti-zemi-v4-se-shodli-na-podpore-ukrajiny-napadene-ruskem/2441091
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!