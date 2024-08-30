Чем РФ атаковала Украину этой ночью: как отработала ПВО

РФ запустила по Украине "Искандер" и около 20 дронов-камикадзе. Были сбиты 12 из 18 "Шахедов". Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в официальном сообщени командующего Воздушных сил Николая Олещука в Telegram.

ПВО. Фото: из открытых источников

"В ночь на 30 августа враг нанес удар баллистической ракетой "Искандер-М" из Крыма и 18 ударными БПЛА типа "Shahed-131/136" из районов Приморско-Ахтарска и Курска", — рассказал Николай Олещук.

По информации Олещука, привлекалась авиация, зенитные ракетные войска, РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

"В результате противовоздушного боя сбито 12 ударных БПЛА "Shahed-131/136", четыре — локационно потеряны (упали самостоятельно)", — констатировал Олещук.

Противовоздушная оборона работала в Винницкой, Николаевской, Днепропетровской, Херсонской и Сумской областях. По данным ОВА, в частности, в Днепропетровской области были сбиты четыре российских дрона, а в Николаевской – два.

В ночь на 30 августа российские войска снова атаковали Украину. Тревога из-за дронов-камикадзе в Украине была объявлена около 23:00.

Уже утром, 30 августа, стало известно, что захватчики атаковали предприятие в Сумах, начался пожар, на данный момент известно о девяти раненых.

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