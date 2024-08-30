logo

BTC/USD

57475.09

ETH/USD

3017.38

LTC/USD

64.61

USD/UAH

40.95

EUR/UAH

44.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Чем РФ атаковала Украину этой ночью: как отработала ПВО
commentss НОВОСТИ Все новости

Чем РФ атаковала Украину этой ночью: как отработала ПВО

Оккупанты атаковали Украину "Искандером" и дронами

сегодня, 09:28
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

РФ запустила по Украине "Искандер" и около 20 дронов-камикадзе. Были сбиты 12 из 18 "Шахедов". Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в официальном сообщени командующего Воздушных сил Николая Олещука в Telegram.

Чем РФ атаковала Украину этой ночью: как отработала ПВО

ПВО. Фото: из открытых источников

"В ночь на 30 августа враг нанес удар баллистической ракетой "Искандер-М" из Крыма и 18 ударными БПЛА типа "Shahed-131/136" из районов Приморско-Ахтарска и Курска", — рассказал Николай Олещук.

По информации Олещука, привлекалась авиация, зенитные ракетные войска, РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

"В результате противовоздушного боя сбито 12 ударных БПЛА "Shahed-131/136", четыре — локационно потеряны (упали самостоятельно)", — констатировал Олещук.

Противовоздушная оборона работала в Винницкой, Николаевской, Днепропетровской, Херсонской и Сумской областях. По данным ОВА, в частности, в Днепропетровской области были сбиты четыре российских дрона, а в Николаевской – два.

В ночь на 30 августа российские войска снова атаковали Украину. Тревога из-за дронов-камикадзе в Украине была объявлена около 23:00.

Уже утром, 30 августа, стало известно, что захватчики атаковали предприятие в Сумах, начался пожар, на данный момент известно о девяти раненых. 

Читайте также на портале "Комментарии" — если так будет продолжаться, Украина проигрывает войну: на Западе назвали ключевую причину.

Также издание "Комментарии" сообщало – РФ запустила по Украине рой "шахедов": какие регионы были под прицелом.

Ранее "Комментарии" писали – взрывы и грохот: почему ночью россияне вновь перекрывали Керченский мост.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости