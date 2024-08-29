РФ запустила по Украине рой "шахедов": какие регионы были под прицелом

В ночь на четверг российские военные с севера запустили БпЛА типа "Шахед" на Сумщину в западном направлении. Воздушная тревога распространилась на 15 областей. Около 4:00 россияне запустили несколько ракет. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщают Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Беспилотник. Фото: из открытых источников

Силами и средствами противовоздушной обороны были сбиты более десятка ударных беспилотников типа "Шахед", которые российские захватчики запустили для атаки на Киев этой ночью. Потерпевших в столице нет. Об этом в Telegram сообщил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

Чиновник отметил, что атака дронов была массирована, а воздушная тревога в столице продолжалась более 5 часов.

"На Киев российские беспилотники летели с территории оккупированной Херсонской области и Курской области РФ еще до полуночи, около 23:00", — проинформировал он.

Глава КГВА также рассказал, что вражеские "Шахеды" заходили на столицу "волнами и разными направлениями".

"Силами и средствами ПВО было уничтожено более десятка ударных дронов врага (точное количество и тип дронов обнародуют Воздушные Силы)", — говорится в сообщении.

В КГВА рассказали, что в результате атаки дронов-камикадзе врага в трех районах столицы произошло падение обломков. А именно: в Голосеевском районе обломки рухнули на территорию жилой застройки. Предварительно повреждены окна и двери в многоквартирном доме. В Днепровском районе зафиксировано падение обломков на территорию жилой застройки, но "без негативных последствий". В Деснянском районе обломки упали на территорию частного домохозяйства, возник пожар в нежилом здании, который уже потушили

"В целом, в Киеве информация о пострадавших не поступала. Данные оперативного сведения уточняются", — отметил чиновник.

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