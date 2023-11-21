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Чехия предлагает ввести новые ограничения для России: кого они могут коснуться

Чехия предлагает ЕС ограничить поездки российских дипломатов

сегодня, 10:30
Автор:
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Кравцев Сергей
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Внутри Евросоюза идет активное обсуждение, стоит ли ограничивать поездки российских дипломатов после того, как Чехия пожаловалась, что потенциальные шпионы избегают мониторинга в Шенгенской зоне, где нет пограничных проверок. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Financial Times".

Чехия предлагает ввести новые ограничения для России: кого они могут коснуться

Санкции против России. Фото: из открытых источников

С момента полномасштабного нападение России на Украину правительства стран ЕС выслали сотни российских дипломатов, предоставляю конкретные факты, которые свидетельствовали о том, что по сути российские дипломаты занимались шпионской детальностью.


Те м не менее, страны ЕС все еще выдают визы дипломатам РФ, предоставляя им доступ в Шенгенскую зону и право беспрепятственно передвигаться 24 из 27 стран-членов ЕС, а также Швейцарией, Норвегией и Исландией. Чехия выступила с инициативой, чтобы положить этому конец, утвердив новые ограничения против граждан РФ в 12-м пакете санкций, обсуждение которого происходит сейчас.

Власти Чехии хотят, чтобы российские дипломаты получали визы и разрешения на проживание, которые дают возможность находиться только на территории конкретно взятой страны, а не по всей Шенгенской зоне.

Читайте также на портале "Комментарии" — Евросоюз до сих пор не может согласовать 12-й пакет санкций против РФ. Но есть вероятность, что могут запретить импорт российских алмазов и ювелирных изделий с бриллиантами. Межу тем, Россия продолжает активно торговать нефтью, пополняя свой бюджет для войны против Украины. В лидерах по закупкам Индия, Китай, Турция. Как сделать санкции более эффективными? Почему с их введением – такие проблемы? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – 12-й пакет санкций ЕС против РФ: стала известна страна, которая против усиления давления на Москву.




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