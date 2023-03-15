Чего ждут ВСУ, не начиная контрнаступление

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Моесеенко Валентина
Украинским силам обороны для начала контрнаступательной операции необходимы, прежде всего, тяжелая техника и подготовленные резервы. А также благоприятная погода, чтобы танки и бронемашины могли беспрепятственно передвигаться по разным типам пересеченной местности. Об этом заявил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в Телеэфире, пишут "Комментарии".
Что нужно ВСУ для успешного контрнаступления
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Он напомнил, что достаточно активно и постоянно увеличивается количество украинских военнослужащих, отправляемых на подготовку на полигоны стран НАТО.
Второй момент, говорит исследователь, это резервы, которые должны быть готовы к ведению контрнаступательных действий. Их подготовка тоже ведется.
"Комментарии" также писали о том, что получение Украиной истребителей ускорит процесс освобождения временно захваченных Россией территорий. Ведь передача Украине самолетов по западным странам может улучшить наступательные возможности наших защитников, но на вопрос о планируемом контрнаступлении это не влияет.
Как сообщал портал "Комментарии", западные партнеры помогают Украине разрабатывать план контрнаступления.
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