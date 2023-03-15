logo

BTC/USD

24808.67

ETH/USD

1655.05

LTC/USD

80.85

USD/UAH

38.52

EUR/UAH

40.80

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Чего ждут ВСУ, не начиная контрнаступление
commentss НОВОСТИ Все новости

Чего ждут ВСУ, не начиная контрнаступление

Ключевые факторы, которые обеспечили бы успешные боевые действия по освобождению украинских земель, назвал эксперт

сегодня, 16:46
Поделитесь публикацией:
Автор:

Моесеенко Валентина

Украинским силам обороны для начала контрнаступательной операции необходимы, прежде всего, тяжелая техника и подготовленные резервы. А также благоприятная погода, чтобы танки и бронемашины могли беспрепятственно передвигаться по разным типам пересеченной местности. Об этом заявил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в Телеэфире, пишут "Комментарии".

Чего ждут ВСУ, не начиная контрнаступление

Что нужно ВСУ для успешного контрнаступления

“Для того чтобы началось контрнаступление, необходимо, чтобы реализовались несколько составляющих. Первая – наличие техники и подготовленных резервов, которые сейчас активно готовятся на полигонах стран НАТО”, – говорит эксперт.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Он напомнил, что достаточно активно и постоянно увеличивается количество украинских военнослужащих, отправляемых на подготовку на полигоны стран НАТО.

“Они уже проходят обучение, подготовку на технике, которая должна с этими подразделениями потом приехать в Украину. Я имею в виду и танки Леопард, и немецкие БМП Мардер, и боевые машины Брэдли, Страйкер и другие типы вооружений. Их поставки были анонсированы партнерами Украины", – дополнил Мусиенко.

Второй момент, говорит исследователь, это резервы, которые должны быть готовы к ведению контрнаступательных действий. Их подготовка тоже ведется.

Третье – это подходящая погода для того, чтобы тяжелая техника могла передвигаться свободно разными типами пересеченной местности. И следующий фактор – это планирование. То, что сейчас активно происходит. Наши силы сейчас реализуют задачи по сдерживанию наступления российских войск на Востоке Украины”, — резюмировал Мусиенко.

"Комментарии" также писали о том, что получение Украиной истребителей ускорит процесс освобождения временно захваченных Россией территорий. Ведь передача Украине самолетов по западным странам может улучшить наступательные возможности наших защитников, но на вопрос о планируемом контрнаступлении это не влияет.

Как сообщал портал "Комментарии", западные партнеры помогают Украине разрабатывать план контрнаступления.

Читайте также на портале "Комментарии" — как проводят обучение украинских штурмовиков (ВИДЕО).

 



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!