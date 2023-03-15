Чего ждут ВСУ, не начиная контрнаступление

Украинским силам обороны для начала контрнаступательной операции необходимы, прежде всего, тяжелая техника и подготовленные резервы. А также благоприятная погода, чтобы танки и бронемашины могли беспрепятственно передвигаться по разным типам пересеченной местности. Об этом заявил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в Телеэфире, пишут "Комментарии".



Что нужно ВСУ для успешного контрнаступления

“Для того чтобы началось контрнаступление, необходимо, чтобы реализовались несколько составляющих. Первая – наличие техники и подготовленных резервов, которые сейчас активно готовятся на полигонах стран НАТО”, – говорит эксперт.

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Он напомнил, что достаточно активно и постоянно увеличивается количество украинских военнослужащих, отправляемых на подготовку на полигоны стран НАТО.

“Они уже проходят обучение, подготовку на технике, которая должна с этими подразделениями потом приехать в Украину. Я имею в виду и танки Леопард, и немецкие БМП Мардер, и боевые машины Брэдли, Страйкер и другие типы вооружений. Их поставки были анонсированы партнерами Украины", – дополнил Мусиенко.

Второй момент, говорит исследователь, это резервы, которые должны быть готовы к ведению контрнаступательных действий. Их подготовка тоже ведется.

Третье – это подходящая погода для того, чтобы тяжелая техника могла передвигаться свободно разными типами пересеченной местности. И следующий фактор – это планирование. То, что сейчас активно происходит. Наши силы сейчас реализуют задачи по сдерживанию наступления российских войск на Востоке Украины”, — резюмировал Мусиенко.

"Комментарии" также писали о том, что получение Украиной истребителей ускорит процесс освобождения временно захваченных Россией территорий. Ведь передача Украине самолетов по западным странам может улучшить наступательные возможности наших защитников, но на вопрос о планируемом контрнаступлении это не влияет.

Как сообщал портал "Комментарии", западные партнеры помогают Украине разрабатывать план контрнаступления.

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