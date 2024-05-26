Чего Украине ждать от партнеров: какой прогноз по усилению давления на КНР и РФ

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что поддержка Китаем России является решающим фактором, влияющим на ход войны в Украине. Он призвал страны блока направить Киеву больше оружия и боеприпасов, включая системы противовоздушной обороны и оружие большой дальности. Кроме того, Столтенберг считает, что страны-союзники, которые поставляют оружие Украине, должны отменить запрет на его использование для поражения военных объектов на территории РФ. Чего можем ожидать в обозримом будущем от партнеров в военном смысле, а также в плане влияния на КНР и РФ? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.

Россия и Китай. Фото: из открытых источников

Запад делает Китаю предупреждения

По словам ветерана внешней разведки, генерал-лейтенанта Василия Богдана, наблюдения за ситуацией на глобальном и региональном уровне в контексте отношений с РФ и КНР, свидетельствуют, что глобальные автократии консолидируются. И де-факто можно говорить о создании автократической коалиции, которая действует мощно против Украины на фронте.

Тоже пытались "качать" тему псевдомирных переговоров. Тоже пытались послать какие-то сигналы миру, в том числе о якобы нелегитимности украинской власти и своей готовности договариваться с кем-то другим. Понятно, что это не воспринимается Западом. Но, к сожалению, на этом играет тот же Китай, аргументируя свою латентную поддержку РФ теми "аргументами", которые периодически приводит Путин", – поясняет Василий Богдан. "То, что Путин сейчас активно через разные площадки и разных спикеров пытается продвинуть свою идею мира на условиях Кремля (заморозка конфликта по линии фронта на момент заключения гипотетического соглашения), демонстрирует его неуверенность. РФ понимает – несмотря на определенные тактические успехи, стратегически она проигрывает. На всех направлениях. Отсюда и желание как можно быстрее склонить Запад, мировое сообщество в целом – к своей концепции. По этому же поводу в Минске на этой неделе состоялась встреча "обреченных мумий" — Путина и Лукашенко

В итоге, продолжает он, россияне имеют стараниями Пекина необходимые комплектующие для вооружения и техники. Это видит Запад – и делает Китаю соответствующие предупреждения. Как тот же Столтенберг. Как помощник госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джеймс "Джим" О'Брайен.

"Последний акцентировал, что т.к. Китай помогает РФ, то он также является субъектом войны против Украины. И это следует прекратить! Я не питаю иллюзий, что подобное произойдет быстро. Но уровень тех, кто всё чаще обращается с подобными призывами к Китаю, дает основание предположить, что в Вашингтоне на самом высоком уровне понимают, какую угрозу несут КНР и РФ, а особенно их альянс (с примыканием к нему еще ряда диктатур), что может привести к ядерной войне. Понимание этого, которое приводит к наращиванию поддержки Украины, позволяет надеяться на то, что позиция коллективного Запада меняется в позитивную для нас сторону", – считает генерал.

Единственное, что, по его мнению, пока сдерживает конкретные направления и определенные действия – выборы в США.

"Администрация Байдена, несмотря на нюансы, связанные с задержкой предоставления необходимых Украине вооружений, твердо стоит на том, что нас надо поддерживать. Но на более радикальные шаги не решается, опасаясь возможной негативной реакции части американских избирателей накануне президентских выборов (пройдут в ноябре). Если бы не это, мы имели бы куда более мощную поддержку", – уверен Василий Богдан.

В то же время – имеем заявления Столтенберга о необходимости снять запрет на нанесение ударов западным оружием по военным объектам на территории РФ.

"А подобные заявления от осторожного генсека НАТО, взвешивающего каждое свое слово, вряд ли могли появиться без согласования данной позиции с США (лидером НАТО и демократического мира в целом) и европейскими лидерами, – подчеркивает ветеран внешней разведки. – Это важный, возможно, знаковый сигнал. Говорящий, вероятно, не только об усилении поддержки Украины, но и о создании со временем антипутинской военной коалиции (что может произойти уже после выборов в США, при условии победы команды Байдена)".

Пока же, заключает генерал, будем рассчитывать на то, что Байден вскоре решится (в том числе под определенным давлением со стороны союзников) позволить использование ВСУ западного вооружения по объектам (военным, критической инфраструктуры, использующейся для агрессии против Украины) на территории РФ.

Пекин не меняет своей позиции, продолжает подыгрывать Москве

Бывший работник СБУ (в 2004-2015 гг.) и консультант Комитета Верховной Рады по вопросам национальной обороны безопасности, военный эксперт Украинского института будущего Иван Ступак поделился таким комментарием:

"Мы бы, конечно, хотели, чтоб западные страны изменили свою риторику, свою позицию на более жесткую по отношению к России. Включая выдачу разрешения Украине бить по территории страны-агрессора переданными нам вооружениями. И то, что дискуссия идет уже в публичной плоскости, что главы МИД Великобритании и США фактически дали согласие (где-то прямое, где-то — не очень четко сформулированное) на такие действия — уже прорыв. Дело за их военными, которые должны давить на политиков, вынудив тех, наконец, принять соответствующее решение".

Если мы поучим разрешение, пусть даже лимитированное, это позволит хотя бы отгонять российские войска от наших границ, поясняет эксперт.

Что касается ситуации с КНР – к сожалению, отмечает Иван Ступак, пока Пекин не меняет своей позиции, продолжает подыгрывать Москве. Прямо не поставляя оружие и боеприпасы россиянам, но закрывая глаза на поставку разнообразных комплектующих, станков, телекоммуникаций, средств связи, микроэлектроники. Всего, из чего сама РФ клепает вооружения.

Плюс – Китай активно торгует с Россией, помогая той экономически (и, конечно, имея от этого свою выгоду). Ну и абсолютно поддерживает Кремль на международной арене, напоминает эксперт.

"Скорее всего, – прогнозирует он, – китайские представители ни в каком виде не будут представлены на саммите мира в Швейцарии. А без Китая, имеющего влияние на Россию, конструктивного диалога не получится".

В то же время, продолжает Иван Ступак, есть надежда, что на швейцарской встрече будет выработана определенная позиция, доведенная до ведома тех, кто пропустит этот саммит. А вот на следующей встрече (вероятно, на Ближнем Востоке или другой устраивающей всех площадке), куда уже пригласят представителей РФ и где тогда точно будут те же КНР и Бразилия, станет формироваться уже собственно переговорная рамка.

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