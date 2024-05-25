Какой "привет" Путин передал Си: о чем говорят его заявления в Беларуси

Российский диктатор Владимир Путин совершил (прихватив с собой нового министра обороны Андрея Белоусова) однодневный визит в подконтрольную ему Республику Беларусь (РБ). В тот же день там якобы приземлился самолет беглого украинского президента Виктора Януковича. В Беларуси Путин продолжил российскую ИПСО, назвав президента Украины Владимира Зеленского "нелегитимным" и заявив, что теперь непонятно, с кем подписывать возможные "мирные соглашения". О чем говорит путинский визит в Беларусь и сделанные именно там заявления? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Путин и Лукашенко. Фото: из открытых источников

Протокольный визит Путина

Эксперт программы "Международная и внутренняя политика" аналитического центра Украинский институт будущего Игорь Тышкевич отмечает, что есть несколько составляющих путинского посещения Минска.



Во-первых, поясняет он, это был в определенном роде протокольный визит.

"Учитывая статус РБ как союзника РФ, за всё время своего правления, Путин только во время своего второго срока не совершил первый или второй визит после инаугурации в Беларусь. Во всех остальных случаях РБ была первая или вторая. Так что тут всё логично", – считает эксперт.

Во-вторых, продолжает он, накопились темы для обсуждения. И немало.

Одна из них – дальнейшая привязка белорусской экономики к России. И работа белорусского военно-промышленного комплекса на пользу РФ.

"Путину бы хотелось, чтоб белорусский ВПК больше завязывался на РФ, не пытаясь заместить ее на вторичных рынках, откуда она выпадает. Кроме того, Москва хотела бы получить от Минска определенные технологии и технологические изделия, которых нет у РФ. Есть ряд таких наработок в РБ, которые сделаны под протекцией Китая. И без его согласия делиться ими нельзя. Те же проблемные для нас КАБы. Обычные авиабомбы с устройствами коррекции и планирования Россия стала массово использовать с прошлого года. Они летят максимум на 40 км. А в Беларуси более совершенный образец (с дальностью 60-70 км) сделали еще в 2013-м. Но сделали совместно с Китаем. И тот своего согласия на передачу данных технологий РФ не давал Система РЭБ "Гроза" белорусско-китайского производства тоже очень интересна России. Но и ее она пока получить не может. Все мы знаем об эффективности западных реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. А у Беларуси есть схожий РСЗО "Полонез", только с дальностью в 200-300 км. Так что точно обсуждались все эти вопросы", – уверен Игорь Тышкевич.

Поднималась, по его словам, также тема нефтепродуктов. Россия после ударов Украины по ее НПЗ, испытывает тут определенные сложности. И Беларусь тут может помочь. И помогает.

"Кроме того, поскольку российские калийные удобрения условно под санкциями, а белорусские – под санкциями, у РФ вновь появляется шанс поглотить калийную отрасль РБ через создание совместных предприятий. В прошлом году официальный Минск был в этом плане спасен Китаем, который выкупал излишки. В этом такого нет. И Москва, вероятно, пыталась извлечь тут выгоду", – поясняет эксперт.

Он акцентирует, что ракурсе опции войны против Украины, был зафиксирован прилет якобы самолета Януковича в Гомель. Потом на совместном брифинге Лукашенко и Путина, где все вопросы заранее согласованы, прозвучал один – о сомнениях в легитимности Зеленского, так как срок его полномочий истек.

"Лукашенко на это дал понять, что однозначно ответа тут нет. Можно предположить, что если бы Путин надавил на него и тот заявил о нелегитимности Зеленского, могли бы достать Януковича, как черта из табакерки – вот, мол, легитимный. Но насколько я понимаю, Лукашенко побоялся влезать еще и в такую авантюру. Спрыгнул, скажем так, с это поезда. В результате получилось скомканное заявление, прозвучавшее на фоне слухов о прибытии самолета Януковича, который то ли был, то ли не был, – отмечает Игорь Тышкевич. – Ну, а заявление Путина по этому поводу (мол, разговор может быть лишь с легитимными властями) – явный расчет на какое-то изменение власти в Украине (более выгодное РФ), после чего, дескать, не исключена вероятность некого диалога".

Москва пытается сохранять хотя бы видимость самостоятельности

Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок обращает внимание, что путинский визит в Беларусь произошел после того, как он посетил Китай. А далее запланировал визит в Северную Корею.

Для хозяина Кремля важно было зафиксировать сближение РФ и КНР. Но в Пекине он, похоже, получил ряд условий, которые необходимо выполнить. В том числе – согласиться на "мирный план" Китая, которые не особо отвечает намерениями Путина продолжать войну", – отмечает эксперт. "То есть, Путин фактические "метит" те страны, куда его приглашают, или куда он может полететь сам. Он ждал такого приглашения от Китая, потому что это было для Путина важно, особенно после его т.н. "инаугурации"

Он не исключает, что путинский визит в Беларусь и его заявление оттуда о том, что Зеленский якобы нелегитимный президент Украины, что РФ приглашает РБ к испытаниям тактического ядерного оружия, призваны продемонстрировать, что Москва пытается сохранять хотя бы видимость самостоятельности. Такой себе "привет" Си Цзиньпину в стиле – не всё так будет, как хочет Пекин.

"Хоть понятно, что шансов у Путина на самостоятельность не так много. Но они всё же есть, – считает Валерий Клочок. – Похожая ситуация была в марте 2023 года, когда Си Цзиньпин после очередного восхождения на китайский "престол", прежде всего, отправился в Москву. Но тогда его визит был неожиданно сокращен, отменена встреча с российскими коммунистами. Было очевидное расхождение взглядов Путина и Си касательно решения РФ разместить тактическое ядерное вооружение на территории РБ".

Исходя из вышесказанного, эксперт и делает вывод, что нынешний визит Путина в Беларусь, сделанные там заявления – это демонстрация определенной самостоятельности, неподкотрольности Китаю.

В то же время, акцентирует он, КНР и Бразилия подписывают совместное заявление, отображающее их готовность поддерживать мирные инициативы, идущие в канве российского видения. Но с китайской корректировкой

"Фактически ведется большая геополитическая игра, в которой Путин пытается показать самостоятельность и поддержку его террористической войны против Украины рядом стран (теми же Беларусью и Северной Кореей), а КНР – продемонстрировать свое лидерство на Глобальном юге и условную нейтральность", – констатирует эксперт.

Ну, а якобы самолет Януковича, прилетевший в Минск, без демонстрации самого Януковича – это то, на что не стоит особо обращать внимание, считает Валерий Клочок. Даже, если бы показали самого беглого президента, который давно не имеет никакого веса, влияния и уважения, не говоря уж о легитимности.

Путин и Лукашенко просто в унисон запустили ИПСО

Эксперт ОО "Бюро анализа политики" Виктор Бобыренко поделился таким комментарием:

"Путин после "инаугурации" предсказуемо сперва слетал к своему сюзерену – Си, а потом посетил своего вассала – Лукашенко. Нет сомнений, что Лукашенко очень не хочет, чтоб его напрямую втянули в войну. В остальном он Путина поддерживает. Фактически, является самым высокопоставленным российским пропагандистом в мире. Ни Соловьев, ни Скабеева, ни Медведев – и рядом не стояли. Статус президента, пусть даже не признанного Западом, всё же имеет некий вес".

По мнению эксперта, забавно, что в легитимности Зеленского сомневаются самопровозглашенный президент Лукашенко (оставшийся главой государства лишь потому, что подтасовал результаты и подавил протесты) и Путин (который благодаря манипуляцией сознанием россиян правит уже почти четверть века).

"Тогда как легитимность определяется не решениями Лукашенко или Путина, а признанием народа и большей части мира. В Украине с этим проблем нет. Наше гражданское общество, наши зарубежные партнеры и даже не партнеры – признали легитимность Зеленского. И он останется президентом, пока мы законным способом не изберем другого главу государства", – поясняет Виктор Бобыренко.

Понятно, заключает он, что Путин и Лукашенко просто в унисон запустили ИПСО, толку от которого, впрочем, как не было, так и нет.

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