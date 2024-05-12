Чего не хватает для эффективной мобилизации: изменится ли ситуация

В конце следующей недели, 18 мая, вступает в силу обновленные правила мобилизации. Среди прочего, мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет придется обновить свои военно-учетные данные в территориальных центрах комплектования (ТЦК) либо через электронный кабинет, который должен вскоре заработать. Парламент ужесточил наказание для уклонистов, расширил права представителей ТЦК и Нацполиции, принял закон, разрешающие воевать части осуждённых, рассматривает идею об экономическом бронировании. Что на данный момент можно сказать о ситуации с мобилизацией в Украине и вокруг нее? Какие есть позитивные подвижки, какие негативные явления? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников

Много остается непонятным

Руководитель политико-правовых программ в Украинском центре общественного развития Игорь Рейтерович акцентирует, что процессы, связанные с мобилизацией, воспринимаются украинским обществом неоднозначно. Прежде всего, потому, уточняет он, что информационное сопровождение оставлять желать лучшего.

"Много остается непонятным, нет четких разъяснений, внятной коммуникации. Заявления официальных представителей МО в стиле "всё теперь будет по-другому, никто в тылу больше не будет заниматься тем, чем раньше" выглядят как излишнее накручивание ситуации. А по большому-то счету, ничего кардинально не изменится. Да, где-то будет больше контроля, проверок, но – не более", – отмечает эксперт.

Невозможно мобилизировать всех, поясняет он. В этом нет необходимости. Как и нет такой возможности (мобилизованных ведь нужно обеспечить определенным образом). Да и работать в тылу тоже кто-то должен.

"Мне кажется, властям следует более вразумительно разъяснять то, что происходит, что будет происходить, не бояться отвечать на неудобные вопросы. И усиливать мотивационную составляющую. Результаты последних опросов демонстрируют, что значительная часть граждан готова исполнить свой долг перед Родиной, но указывают на то, что нет понимания – как всё будет организованно, что они в итоге получат (не только в финансовом смысле) и так далее. Именно на эти моменты следует в первую очередь обратить внимание, – уверен Игорь Рейтерович. – И тогда часть проблем исчезнет сама по себе, а информационные кампании, которые пытается раздувать Россия, станут влиять на сознание наших граждан еще меньше. В итоге процесс мобилизации будет происходить гораздо более цивилизованно – и с той отдачей, с тем результатам, которые сейчас та нужны Украине".

Через 60 дней ситуация себя покажет

Политолог, директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала поделился такими рассуждениями:

спустя примерно неделю подписанный президентом, оказался "сырым" является то, что его продолжают дополнять. Принимаются отдельные законы, подзаконные акты, указы. Это четкая демонстрация несовершенства того, что приняли в итоге нардепы. Что данный закон не решает проблем, которые должен был". "Показателем того, что принятый Верховной Радой более месяца назад (с длинной прелюдией и массовой критикой в процессе обсуждения) во втором чтении и в целом законопроект о мобилизации № 10449

И, если решение о мобилизации части осужденных можно приветствовать, то вопросы бронирования, электронного кабинета, справедливости, грамотного (без огромных очередей) и человечного (без нарушения прав и свобод) приема военнообязанных в ТЦК – остаются нерешены, подчеркивает эксперт.

По его мнению, выглядит это так, что следовало делать капитальный ремонт, а сделали косметический. А, когда почти сразу что-то начало отваливаться и трескаться, это пытаются переделывать на ходу.

"Насколько эффективными были нововведения (сколько человек обновили военно-учетные данные, сколько решило пойти в ряды ВСУ добровольно, скольких мобилизовали, действительно ли работают мотивационные стимулы) мы увидим через 60 дней после 18 мая", – констатирует Виталий Бала.