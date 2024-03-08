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Целью РФ являются три города: генерал рассказал, где ждать удара от агрессора

Сейчас противник пытается решать тактические задачи на передовой

сегодня, 08:38
Автор:
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Кравцев Сергей
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Российские захватнические войска пытаются действовать по модели Авдеевки и применяют авиабомбы, дроны и артиллерию, в частности, по Часовому Яру. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире телеканала FREEДОМ заявил генерал армии Украины и бывший руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж.

Целью РФ являются три города: генерал рассказал, где ждать удара от агрессора

Российские войска. Фото: из открытых источников

Генерал отметил, россияне хотят перерезать логистические пути и развивать наступление в направлении Константиновки, Краматорска и в перспективе – Славянска. Эти три точки, по мнению генерала, являются целью врага.

Маломуж отметил, что сейчас противник пытается решать тактические задачи на передовой. При этом авиация применяется "очень осторожно, только во время решающих атак".

"По некоторым нашим данным, российские пилоты уже отказываются вылетать. Когда продвижение нужно организовать очень эффективно, оккупанты используют фосфорные бомбы, даже снаряды с химическим наполнением раздражающего действия для того, чтобы нейтрализовать наших военнослужащих на определенное время. Это еще не прямая химическая атака, но она очень эффективно действует непосредственно на военных", – добавил военный.

Стоит отметить, что министерство обороны Великобритании в своем обновленном обзоре назвало ближайшей тактической целью российских захватчиков у Бахмута захват город Часов Яр. Однако полномасштабное наступление маловероятно, уверены британские эксперты.

Читайте также на портале "Комментарии" — третий год полномасштабной войны с Россией начался для Украины проблемно. Мы испытываем нехватку боеприпасов, есть огромные проблемы с комплектацией частей и подразделений. Как следствие, россияне захватили не только Авдеевку, но и продолжают наступать, беря под контроль близлежащие населенные пункты. Эксперты проанализировали для портала "Комментарии" ход российско-украинского противостояния и то, как ситуация может развиваться дальше.




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