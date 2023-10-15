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Бывший советник Зеленского резко критикует украинские власти из-за войны: "исчерпали пределы своей компетенции"

Алексей Арестович заявил, что руководство Украины совершило две главные стратегические ошибки во время войны против России. По словам бывшего советника ОП Россия "имеет реальный суверенитет, а мы – нет".

сегодня, 10:44
Автор:
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Slava Kot
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Бывший советник Зеленского резко критикует украинские власти из-за войны: "исчерпали пределы своей компетенции"

Алексей Арестович критикует украинские власти. Фото из открытых источников

Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович назвал две ошибки украинского руководства на поле боя во время войны против России. Кроме того, Арестович подверг резкой критике деятельность власти в Украине.


В соцсети X Арестович рассказал, что когда делал прогнозы по войне, то полагался на цифры, обещавшие большой успех. Однако, по словам бывшего советника ОП Украина совершила несколько ключевых ошибок, которые привели к сегодняшней ситуации.

"Ради мифа о "Фортеце Бахмут" было израсходовано очень много войск, техники, ресурсов", — пишет Алексей Арестович.

Военный обозреватель считает, что из-за обороны на "невыгодных рубежах" и попытки взять сегодня Бахмут Украине не хватает войск во время наступления на юге.

Другой стратегической ошибкой Арестович называет отсутствие оборонительных сооружений со стороны украинской армии на участке фронта, где проходят боевые действия. Бывший советник Зеленского считает, что строительство оборонных сооружений позволило бы поднять устойчивость украинской армии и перенаправить часть сил на другие направления.

"Как видим, не одно решение на войне не является окончательным, и блестящее начало не означает блестящий конец. Теперь мы в тупике. Россияне не могут нас разгромить, мы не можем их победить", — пишет Арестович.

Далее Алексей Арестович похвалил Россию, которая, по его словам, увеличивает военный бюджет, повышает производство вооружения, пытается получить оружие от союзников и строит политику с другими странами против Запада. В противоположность России Арестович считает, что Украина делает другие шаги.

"Наше руководство глушит бизнес, гражданские свободы и политических конкурентов, ссорится с соседями и основными партнерами, поощряет коррупцию", — критикует украинские власти Арестович и добавляет, что Россия "имеет реальный суверенитет, а мы – нет".

По словам популярного блоггера, украинское руководство "даже правду народу сказать не хотят".

"Наше руководство по моей оценке исчерпало пределы своей компетенции давно. Они даже правду народа сказать не хотят — не будет никаких границ 91-го года, и Крыма не будет в ближайшее время, а будет оборона, кровь, пот, слезы", — пишет Алексей Арестович и добавляет, что украинские власти вместо обороны занимаются "закручиванием гаек… и преследование тех, кто говорит людям правду".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что народный депутат призвал арестовать Арестовича.

Также "Комментарии" писали об Арестовиче, который критиковал украинскую власть и раньше, заявив, что Украина получила исторический шанс, а власть не знает, как его использовать.



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Источник: https://twitter.com/arestovych/status/1713121367904719166
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Обсуждения

Ігор

сегодня, 10:15

В них вся компетенція трималась на брехні. Для юдеїв війна кров піт сльози - це бізнес. Боягузи прикривають свій страх скандалами. Вони і Авдіївку вчасно не розгледіли. Україна для юдеїв просто джерело розпилу. Неймовірна брехлива пропаганда глушить мізки народу який просто не здатен думати про розвиток країни.


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