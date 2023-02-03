Бывший глава МИД России рассказал о ядерной стратегии Путина

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Slava Kot
Бывший министр иностранных дел России Андрей Козырев рассказал о мышлении президента России Владимира Путина относительно ядерных угроз и войны в Украине. По мнению Козырева, "Путин не хочет совершать ядерное самоубийство, но он мечтает успешно запугать и унизить Запад". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Twitter бывшего русского чиновника.
Путин угрожает Западу ядерным оружием. Фото из открытых источников
Бывший министр иностранных дел России в администрации Бориса Ельцина предложил свою оценку глобальной стратегии Путина. По мнению Козырева, это не совпадение, что Путин угрожает ядерным оружием, а США и другие союзники Украины отказываются отправить истребители Украины.
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Козырев считает, что Путин понимает, что в случае ядерного конфликта будет взаимное уничтожение, что для российского президента станет самоубийством. Однако Путин постоянно угрожает Западу и ему это удается, в противоположность его предшественникам.
Хрущев отправил морской конвой в Кубу, но Кеннеди отправил свои корабли, поэтому советский лидер отступил. Другой случай был спустя 20 лет, когда Кремль развернул ядерные ракеты над Европой. Рейган поступил так же, а Россия после многих угроз отступила. Однако Путину повезло.
Ранее портал "Комментарии" сообщал слова чемпиона мира по шахматам, который рассказал , начнет ли Россия ядерную войну.
Также "Комментарии" писали о заявлении Польши об истребителях для Украины.
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