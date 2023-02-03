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Бывший глава МИД России рассказал о ядерной стратегии Путина

Путин не хочет совершать ядерное самоубийство, но он мечтает успешно запугать и унизить Запад, – считает Андрей Козырев.

сегодня, 19:13
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Автор:

Slava Kot

Бывший министр иностранных дел России Андрей Козырев рассказал о мышлении президента России Владимира Путина относительно ядерных угроз и войны в Украине. По мнению Козырева, "Путин не хочет совершать ядерное самоубийство, но он мечтает успешно запугать и унизить Запад". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Twitter бывшего русского чиновника.

Бывший глава МИД России рассказал о ядерной стратегии Путина

Путин угрожает Западу ядерным оружием. Фото из открытых источников

Бывший министр иностранных дел России в администрации Бориса Ельцина предложил свою оценку глобальной стратегии Путина. По мнению Козырева, это не совпадение, что Путин угрожает ядерным оружием, а США и другие союзники Украины отказываются отправить истребители Украины.


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"Путин снова пригрозил Западу ядерным оружием. Администрация Байдена отказывается отправлять в Украину ракеты большой дальности и истребители F-16", — пишет Козырева.

Козырев считает, что Путин понимает, что в случае ядерного конфликта будет взаимное уничтожение, что для российского президента станет самоубийством. Однако Путин постоянно угрожает Западу и ему это удается, в противоположность его предшественникам.

Хрущев отправил морской конвой в Кубу, но Кеннеди отправил свои корабли, поэтому советский лидер отступил. Другой случай был спустя 20 лет, когда Кремль развернул ядерные ракеты над Европой. Рейган поступил так же, а Россия после многих угроз отступила. Однако Путину повезло.

"Путин тоже пробовал, и ему повезло. В 2014 году он аннексировал Крым, часть европейской страны, в другой части начал гибридную войну. Он напомнил Западу о своем ядерном арсенале и, в общем, избежал агрессии. Запад отказывается отправлять в Украину ракеты большой дальности". Истребители F-16.Итак, Путин наносит удар издалека безнаказанно и кусочками по длительной войне на истощение", — считает Козырев.

Ранее портал "Комментарии" сообщал слова чемпиона мира по шахматам, который рассказал , начнет ли Россия ядерную войну.

Также "Комментарии" писали о заявлении Польши об истребителях для Украины.



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Источник: https://twitter.com/andreivkozyrev/status/1621539994027364353
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