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Бывший генерал НАТО взбешен из-за танков, не уехавших в Украину

Немецкий генерал НАТО Ганс-Лотар Домрезе подверг критике решение Германии на базе Рамштайн, ведь Шольц не согласился предоставить танки Украине.

сегодня, 16:05
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Автор:

Slava Kot

Во время встречи на военной базе Рамштайн, одним из важных вопросов, обсуждаемых министрами обороны стран НАТО и их союзниками, было об отправке танков в Украину. Однако решение не было принято. Такие действия подверг критике бывший генерал НАТО Ганс-Лотар Домрезе. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на немецкое издание Bild.

Бывший генерал НАТО взбешен из-за танков, не уехавших в Украину

Бывший генерал НАТО Ганс-Лотар Домрезе. Фото из открытых источников

На встрече на американской военной базе Рамштайн, находящейся в Германии, представители 50 стран, поддерживающих Украину, обсудили возможности военной помощи. По итогам встречи союзники Украины не смогли договориться об отправке танков Leopard 2. США и другие союзники ожидали, что Германия объявит о поставках танков Leopard 2 в Украину и позволит другим странам поступить так же, как производитель этой военной техники.

Бывший генерал НАТО Ганс-Лотар Домрезе в интервью немецкому изданию Bild подверг критике курс, который взяла Германия.

"Россияне бомбят, а мы обсуждаем! Время, которого нет в Украины", — говорит генерал НАТО, а Bild добавляет, что после каждого решения об экспорте нужно два месяца, чтобы танки были готовы к использованию на фронте.

Кроме представителя НАТО, решение Шольца раскритиковал эксперт из партии ХДС Иоганн Вадефуль.

"Мы являемся свидетелями полного провала Германии на международной арене. То ли из-за упрямства, то ли из-за трусости, он оставляет Украину повешенной", — говорит Вадефуль.

Ранее портал "Комментарии" сообщал слова министра обороны США Ллойда Остина, ответившего на вопросы журналистов, достаточно ли делает Германия для поддержки Украины.

Также "Комментарии" писали о том, что спикер Кремля заявил, что в ближайшем будущем не видит надежды.



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Источник: https://www.bild.de/politik/ausland/politik-ausland/experten-und-politiker-nach-panzer-posse-ausser-sich-an-diesem-tisch-blamiert-si-82626908.bild.html
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