Бывший генерал НАТО взбешен из-за танков, не уехавших в Украину

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Slava Kot
Во время встречи на военной базе Рамштайн, одним из важных вопросов, обсуждаемых министрами обороны стран НАТО и их союзниками, было об отправке танков в Украину. Однако решение не было принято. Такие действия подверг критике бывший генерал НАТО Ганс-Лотар Домрезе. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на немецкое издание Bild.
Бывший генерал НАТО Ганс-Лотар Домрезе. Фото из открытых источников
На встрече на американской военной базе Рамштайн, находящейся в Германии, представители 50 стран, поддерживающих Украину, обсудили возможности военной помощи. По итогам встречи союзники Украины не смогли договориться об отправке танков Leopard 2. США и другие союзники ожидали, что Германия объявит о поставках танков Leopard 2 в Украину и позволит другим странам поступить так же, как производитель этой военной техники.
Бывший генерал НАТО Ганс-Лотар Домрезе в интервью немецкому изданию Bild подверг критике курс, который взяла Германия.
Кроме представителя НАТО, решение Шольца раскритиковал эксперт из партии ХДС Иоганн Вадефуль.
Ранее портал "Комментарии" сообщал слова министра обороны США Ллойда Остина, ответившего на вопросы журналистов, достаточно ли делает Германия для поддержки Украины.
Также "Комментарии" писали о том, что спикер Кремля заявил, что в ближайшем будущем не видит надежды.
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