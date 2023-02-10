Быстрая победа Украины: Американский генерал назвал условия и сроки

Бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес заявил, что Украина может добиться скорой победы, если Запад окажет скорую помощь истребителями. По его словам, предоставление Украине самолетов может привести к победе Киева в течение года, пишут "Комментарии". Он предположил, что иначе поражение России может занять от трех до пяти лет, учитывая текущий уровень поддержки Запада.

Реактивные самолеты могут обеспечить мгновенную победу Украины

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"Чем быстрее мы предоставим им возможность добиться решающего результата, тем быстрее война может закончиться", – сказал генерал.

Ходжес сказал, что обеспокоенность проблемами обучения и совместимости взлетно-посадочной полосы не делает невыполнимым предоставление ВСУ способности использовать самолет. А еще похвалил Великобританию за то, что она лидирует в предоставлении нескольких форм военной поддержки Украине.

Бывший командующий армией США подчеркнул, что Украина должна вернуть себе Крым, чтобы сохранить международный порядок, основанный на правилах и "Устав ООН". А для украинских портов важно сохранить доступ к Азовскому морю через Крым.

Ходжес считает, что Россия пытается расширить новое наступление, но добавил, что нет возможности начать "большое" наступление.

"У них нет бронетехники, возможности прорыва, – сказал генерал. – Пока армия РФ не может никак изменить общую оперативную ситуацию в Украине. Ведь у Киева достаточно всего, чтобы ограничить успех России".

Тем временем вернувшийся из бурного тура европейских сторонников Президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что Украине вовремя нужны артиллерия, боеприпасы, современные танки, ракеты большой дальности и истребители, чтобы отразить новые российские наступления.

"В Великобритании король – пилот ВВС, а в Украине сегодня каждый пилот ВВС – король. У нас есть свобода, дайте нам крылья, чтобы защитить ее. Я верю, что этот символ поможет нам с нашей следующей коалицией, коалицией самолетов..." крылья для свободы", — подчеркнул Зеленский, находясь в Лондоне.

Напомним, как писали "Комментарии", Министр обороны Алексей Резников уже не сомневается в том, что в скором времени Украина получит от западных союзников не только мощные танки западного образца, но и самолеты, существенно усилив авиапарк ВСУ.

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