Было очень вкусно: Гуменюк рассказала, как ВСУ наказали оккупантов за обстрелы Херсона

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Кравцев Сергей
Российские захватчики пытаются постоянно менять дислокацию на левом берегу Херсонской области и уже ощущают существенный ответ украинских защитников на вражеские обстрелы. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказала глава пресс-центра Сил обороны Юга Натальи Гуменюк.
ВСУ. Фото: из открытых источников
Глава пресс-центра отметила, что российские захватчики продолжают терроризировать огнем правый берег Днепра, специально бьет по гражданским объектам инфраструктуры. Россияне обстреливают не только освобожденные территории, но и те, которые даже не были под оккупацией.
Гуменюк добавила, что захватчики маневрируют на левобережье Херсонской области.
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