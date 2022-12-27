Было очень вкусно: Гуменюк рассказала, как ВСУ наказали оккупантов за обстрелы Херсона

Российские захватчики пытаются постоянно менять дислокацию на левом берегу Херсонской области и уже ощущают существенный ответ украинских защитников на вражеские обстрелы. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказала глава пресс-центра Сил обороны Юга Натальи Гуменюк.

ВСУ. Фото: из открытых источников

Глава пресс-центра отметила, что российские захватчики продолжают терроризировать огнем правый берег Днепра, специально бьет по гражданским объектам инфраструктуры. Россияне обстреливают не только освобожденные территории, но и те, которые даже не были под оккупацией.

Гуменюк добавила, что захватчики маневрируют на левобережье Херсонской области.

"Они (Ред. – оккупанты) опасаются нашего ответа. Они его чувствуют, он достаточно существенный. Пока мы еще не можем отчитываться о результатах, но они очень вкусные и вы о них услышите очень скоро", — сказала Наталья Гуменюк.

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