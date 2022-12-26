Главные вызовы-прогнозы в наступающем 2023 году – к чему готовиться украинцам

Накануне нового – 2023-го – года эксперты продолжают делиться с изданием "Комментарии" прогнозами и ожиданиями. Каким будет он для Украины, что важно понимать нашим гражданам, к чему готовиться – читайте в материале портала "Комментарии".

2023 год. Фото: из открытых источников

Внешнеполитическая поддержка Украины, солидарность с украинцами – это основной тренд ключевых мировых лидеров

Аналитик Фонда общественной дипломатии Александра Ковальчук рассуждает так:

"Прежде, чем выходить на прогнозы на следующий год, важно спокойно и благополучно завершить 2022-й. Не исключено, что в предпраздничные дни будет попытка со стороны РФ в очередной раз всё омрачить или усложнить для украинцев. Но мы явно научились не строить большие длительные планы. Как личные, так и государственные. Важный навык – умение радоваться малому, будет очень кстати и в конце этого года, и в новом, и вообще в грядущем. Если перестать очаровываться, то и разочарований будет меньше".

По мнению аналитика, финансовая помощь от доноров и партнеров будет и в 2023-м, но она не хлынет как цунами, а будет идти понятными, подотчетными потоками. А значит, будет закрывать проблемы постепенно.

"Следы войны смыть-забыть как страшный сон не получится. Но важно, что внешнеполитическая поддержка Украины, солидарность с украинцами – это основной тренд ключевых мировых лидеров. Именно это они подчеркнули в своих рождественских обращениях к своим народам. Вопрос лишь в том, как ежедневно конвертировать эту поддержку и солидарность в необходимое для Украины. Но это уже – наша работа", – акцентирует Александра Ковальчук.

Она также прогнозирует, что в первом квартале 2023-го гуманитарные и энергетические вызовы будут оставаться в приоритете – наравне с военными.

Большая надежда на прогнозы "война продлится до конца весны"

Глава Директората Ассоциации франчайзинга Украины, вице-президент Ассоциации инвесторов в Украине, участник территориальной обороны Андрей Кривонос акцентирует, что 2023-й станет первым ожидаемо тяжелым, в отличие от 2022-го (тяжелого, чего не ожидалось), и 2020 и 2021 (тяжелых, пандемических). И мы должны быть готовы продолжать восхищать весь мир своими стойкостью и мужеством.

"Важным шагом является наличие принятого бюджета на 2023 год. Важно, что и общины, особенно деоккупированные, успели сбалансировать свои бюджеты с предложениями "центра", чтобы более-менее планово осуществлять обновление территории, – отмечает эксперт. – Вспомним, что в 2021 году началась дискуссия – когда же истекает срок текущего созыва Верховной Рады. И часть юристов поставила упор на то, что в 2023 году должны быть выборы. Наряду с этим в некоторых общинах также заканчивается срок полномочий местных председателей. Для снижения напряжения юристам, Центризбиркому и законодателям следует заранее подумать, как перенести выборы на послевоенное время. Несмотря на значительную потребность в обновлении депутатских составов, проведение выборов является рисковым как с точки зрения безопасности, так и социального напряжения. Однако это не означает, что поиск способов отзыва мандатов у запрещенных партий, коллаборантов мы должны остановить до Победы. Очистку власти следует ускорять, иначе общины сами сделают свой выбор – и мусорные баки для "Партии регионов" образца 2013-2014 годов будут выглядеть мелочью".

Андрей Кривонос не исключает в новом году локальных бунтов из-за нарушенной социальной справедливости, а также коррупции. Он подчеркивает, что мало осталось в Украине людей, которые будут просто наблюдать за откровенными злоупотреблениями на всех уровнях.

"В этом году Украина попала на первое место поисках в интернете, нам заинтересован весь мир. Но, если мы будем просто пытаться потреблять плоды этого, не добавляя новых смыслов, заинтересованность утратится. Это – важное направление для международной работы, – считает эксперт. – Большая надежда на прогнозы "война продлится до конца весны". При этом общество привыкает к войне и более концентрируется на внутренней способности пережить более длительную – ради настоящей Победы. Поэтому среди ожиданий – еще большая открытость власти на всех уровнях. Не будет такой открытости – не будет Победы".

Украина в 2023-м сдержит наступление врага и освободит новые территории, добьется триумфа в наступлении и обороне

Координатор направления международной политики Центра политических исследований "Доктрина" Денис Москалик уверен, что в следующем году стоит ожидать новой тяжелой военной кампании на фронте.

"Россия сейчас насыщает войска мобилизованными, готовит досрочный выпуск из военных училищ в первом квартале 2023 года. Она намерена проводить активные наступательные операции, в частности с севера, с территории Беларуси. Среди потенциальных целей – Черниговщина, Киев и Волынь. В свою очередь, ВСУ получают новые вооружения и активно готовятся к освобождению оккупированных территорий. Украина в 2023-м сдержит наступление врага и освободит новые территории, добьется триумфа в наступлении и обороне", – прогнозирует эксперт.

На внешнеполитической арене, по его мнению, Украина будет получать всё больше поддержки – в том числе в виде вооружений и денег на поддержание экономики. Это поможет держать под контролем ситуацию в стране и побеждать на фронте, где боевые действия активизируются.

"Ситуация на мировой арене будет становиться всё более нестабильной из-за обострения противоречий между странами, в частности между лагерями демократий и диктатур. Год пройдет под знаком войны в Украине и угрозы новых войн в будущем. Россия продолжит получать поддержку от Ирана, КНДР и Китая, которые будут поставлять ей больше оружия и комплектующих. В небе Украины будет больше дронов и, вероятно, ракет из Ирана, – считает Денис Москалик. – Но будет решаться и проблема с энергетикой и ударами по инфраструктуре – путем закупки и ремонта оборудования, а также усиления нашей ПВО".

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