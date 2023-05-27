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Были предприняты "определенные меры" для подрыва Крымского моста: в СБУ сделали заявление

Глава СБУ приоткрыл подробности подрыва Крымского моста

сегодня, 07:40
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Автор:

Кравцев Сергей

СБУ осуществляла "определенные меры" по подрыву Крымского моста в октябре 2022 года. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью тележурналисту Дмитрию Комарову сделал глава СБУ Василий Малюк.

Были предприняты "определенные меры" для подрыва Крымского моста: в СБУ сделали заявление

Крымский мост. Фото: из открытых источников

Глава СБУ отказался озвучить подробности операции, ответив лишь, что "принимались определенные меры" в соответствии с международным законодательством и обычаями и традициями ведения войны. Украинские защитники понимали, что враг не должен иметь логистические пути, которые использует для войны против украинского народа.


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По информации Малюка, сейчас в РФ ведется "всевследствие" по подрыву, до сих пор допрашивают более 20 россиян, которым "инкриминируют определенное соучастие во всем процессе".

Василий Малюк заявил, что правильнее не обсуждать эту ситуацию, а просто "за этим всем наблюдать".

Напомним, сильнейший взрыв на Крымском мосту произошел 8 октября 2022 года. Тогда рухнули в море две полусекции автомобильной части и был поврежден железнодорожный путь.

Отметим, во временно оккупированном Крыму время от времени слышны взрывы. В последнее время "бавовна" на полуострове явно усилилась. В то же время, постоянный представитель президента в АРК Тамила Ташева сообщила, что несколько западных политиков предостерегают Украину относительно ее планов по деоккупации Крыма. Мол, это якобы может привести к ядерной войне. О чём говорит происходящее сейчас в Крыму и вокруг него? Как ситуация может развиваться дальше? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=1x8h4m2G8Xo&ab_channel=%D0%9C%D0%98%D0%A0%D0%9D%D0%90%D0%98%D0%97%D0%9D%D0%90%D0%9D%D0%9A%D0%A3
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