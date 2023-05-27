Были предприняты "определенные меры" для подрыва Крымского моста: в СБУ сделали заявление

СБУ осуществляла "определенные меры" по подрыву Крымского моста в октябре 2022 года. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью тележурналисту Дмитрию Комарову сделал глава СБУ Василий Малюк.

Крымский мост. Фото: из открытых источников

Глава СБУ отказался озвучить подробности операции, ответив лишь, что "принимались определенные меры" в соответствии с международным законодательством и обычаями и традициями ведения войны. Украинские защитники понимали, что враг не должен иметь логистические пути, которые использует для войны против украинского народа.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

По информации Малюка, сейчас в РФ ведется "всевследствие" по подрыву, до сих пор допрашивают более 20 россиян, которым "инкриминируют определенное соучастие во всем процессе".

Василий Малюк заявил, что правильнее не обсуждать эту ситуацию, а просто "за этим всем наблюдать".

Напомним, сильнейший взрыв на Крымском мосту произошел 8 октября 2022 года. Тогда рухнули в море две полусекции автомобильной части и был поврежден железнодорожный путь.

Отметим, во временно оккупированном Крыму время от времени слышны взрывы. В последнее время "бавовна" на полуострове явно усилилась. В то же время, постоянный представитель президента в АРК Тамила Ташева сообщила, что несколько западных политиков предостерегают Украину относительно ее планов по деоккупации Крыма. Мол, это якобы может привести к ядерной войне. О чём говорит происходящее сейчас в Крыму и вокруг него? Как ситуация может развиваться дальше? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Читайте также на портале "Комментарии" — над Крымским мостом заметили густой дым: подробности (ВИДЕО).



