Были ли тайные переговоры Украины и РФ о прекращении огня: почему об этом стало известно сейчас

В этом месяце Украина и Россия должны были отправить делегации в Доху для переговоров по заключению исторического соглашения, которое прекратило бы удары по энергетике и энергетической инфраструктуре с обеих сторон. Однако наступление ВСУ на Курской области сорвало все договоренности. Об этом пишет издание The Washington Post, ссылаясь на дипломатов, знакомых с ходом переговоров. Действительно ли были такие переговоры? Почему именно раз становится известно о таких подробностях? Не может ли это быть связано с успешностью действий ВСУ на Курщине? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Переговоры. Фото: из открытых источников

Россияне в тупике, поэтому имеем очередную ИПСО

Экс-дипломат, политический эксперт, бывший заместитель командира роты добровольческого формирования Бориспольского местного территориального общества №1, CEO консалтинговой компании "Crowe Michailenko" Вадим Трюхан свой ответ разбил по тезисам.

По словам эксперта, первый тезис состоит в том, что операция, которую Украина начала на Курском направлении, готовилась месяцами. Следовательно, довольно странным выглядит утверждение, что Украина пыталась достичь договоренности с россиянами и вместе с тем готовила наступление, которое уже некоторыми западными обозревателями трактуется как широкомасштабное и которое стало абсолютной неожиданностью, как для Путина, так и для большинства наших западных партнеров.

"Тезис второй – и устами президента Зеленского, и устами главы его Офиса Ермака в недавнем интервью четко говорилось о том, что никаких договорняков не может быть с Россией, а здесь говорится о таком договорняке. То есть о тайном каком-то договоре. Причем не о восстановлении территориальной целостности Украины, не о прекращении войны, а о перемирии. Что-то здесь не стыковывается. Очевидно, что те, кто готовили этот материал, либо не в теме, либо не понимают того, что происходит на театре военных действий", – отметил Вадим Трюхан.

Он продолжает, тезис третий состоит в том, что, если бы Украина достигла тайных договоренностей, то от нее отвернулся бы весь мир – и американские, и немецкие, и любые другие наши партнеры. Поэтому о каких-то двусторонних переговорах без участия Запада, с участием посредника, который совершенно не того калибра, каким должны быть реальные посредники в такого рода войне, выглядят сомнительно.

"Все это выглядит как довольно плохо придуманная ИПСО, которая совершенно непродумана и выглядит нереалистично. Тезис четвертый – эта война носит такой характер, что в ней или кто-то должен надломить позвоночник и тогда можно будет договориться о перемирии или даже о мире, или же западный мир таки осмелится сломать хребет Путину и его камарильи. Другого здесь не дано. И тот факт, что сейчас идет широкомасштабное наступление в Курской области – яркое тому подтверждение. Поэтому, по моему мнению, это ИПСО, которая придумана россиянами и показывает, что они находятся в тупике и пытаются перевести стрелку на украинцев. Эта ИПСО, кстати, совпала с известным интервью Лукашенко, где он рассказывал о 20 батальонотактических группах на границе с Украиной, которые он якобы создал и перебросил чуть ли не за одну ночь. Цель таких заявлений та же — отвлечь внимание Украины от главного театра военных действий, которые сейчас у нас в Курской области. Поэтому данный материал следует воспринимать спокойно. Скорее всего, в понедельник выйдет официальное опровержение этой информации и на этом все закончится", – констатировал собеседник портала "Комментарии".

Последние публикации в западных СМИ появились неспроста

Политтехнолог, соучредитель Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий так прокомментировал ситуацию:

"Первый вывод, который напрашивается – уровень западной прессы существенно снизился. Конкуренция с социальными сетями, постоянное соревнование за кликбейт делает свое дело".

Эксперт отмечает, что он не может понять, как две воюющие стороны могут гарантировать друг другу во время продолжения войны непопадания ракет и дронов по энергообъектам. К тому же, непонятно, как это можно подать российской публике, когда с одной стороны говорится, что враг наступает, что по ту сторону "укронацисты", а с другой – мы перестаем бить по энергообъектам. Это не вяжется.

"Последние публикации в западных СМИ и о подрыве "Северного потока", и о возможных тайных переговорах, как сейчас в The Washington Post – это может быть реакция Запада на Курскую операцию, которая стала для него тоже неожиданностью. Конфликт шел по своему сценарию. Украина постепенно теряла свои территории в Донбассе. Россия без дополнительной мобилизации захватить весь Донбасс не могла. Была более-менее ясна картинка, которая переплывала в тупиковую ситуацию, логическое решение которой является договариваться о мире. Причем, чтобы это была инициатива именно Украины. И все выглядело так, что к этому все идет. Изменилась ведь риторика президента Владимира Зеленского. Много разговоров велось о втором Саммите мира, куда якобы приглашали Россию. И тут в один момент все поменялось. В западных СМИ появился ряд публикаций о том, какие негативные последствия могут быть от Курской операции, насколько это огромная авантюра, многие комментарии украинских военных, анонимно рассказывающие, что на Донбассе Россия лишь усиливает давление, не снимает свои войска с фронта, чтобы защитить Курскую область. Поэтому, чтобы усилить такие медийные настроения и запустилась новая информация о якобы тайных договоренностях, которые сорвала Курская операция", – сказал Алексей Голобуцкий.

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