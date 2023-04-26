Будут ли "сносить" Донецк при его освобождении: комментарий эксперта

При освобождении Донецка украинское командование, скорее всего, попытается избежать классического штурма города с уличными боями. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на военного эксперта Олега Жданова.

Донецк - это Украина

По его мнению, руководство ВСУ предпочтет окружить город, взяв его в осаду. Затем выдвинет ультиматум окруженным частям о сдачи. Таким образом удастся избежать кровопролитных и разрушительных боев в главном городе Донецкой области.

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- Думаю, что Донецк никто штурмовать не будет, — считает Жданов. — И Донецк, и Луганск, скорее всего, будут взяты в кольцо и противник будет вынуждаться к добровольной сдаче в этих городах. Потому что проводить штурмы и уличные бои в густонаселенном городе никто не будет.

В случае необходимости все же штурма, говорит Жданов, будет объявлена эвакуация гражданского населения, которое попросят покинуть областной центр.

- Я не знаю планов Генерального штаба, но все же думаю, что будет использована осада города, с целью принуждения к сдаче противника, — подытоживает Олег Жданов.

Донецк — пятый город Украины по количеству населения, численность которого на 1 января 2014 года составляла 950 372 человек. Украина в ходе вооружённого конфликта на востоке страны перенесла учреждения Донецкой областной государственной администрации сначала в Мариуполь, а в октябре 2014 года — в Краматорск, который на данный момент является административным центром Донецкой области.

По приблизительным оценкам сайта Главного управления статистики Донецкой области, на 1 июня 2015 года в городе проживало 932 562 человека наличного населения и 923 897 постоянных жителей.

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