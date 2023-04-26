logo

BTC/USD

28953.76

ETH/USD

1902.19

LTC/USD

88.99

USD/UAH

37.65

EUR/UAH

41.45

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Будут ли "сносить" Донецк при его освобождении: комментарий эксперта
commentss НОВОСТИ Все новости

Будут ли "сносить" Донецк при его освобождении: комментарий эксперта

При освобождении Донецка, скорее всего, постараются избежать уличных боев

26 апреля 2023, 12:28 comments1884
Поделитесь публикацией:
Автор:

Константин Куликов

При освобождении Донецка украинское командование, скорее всего, попытается избежать классического штурма города с уличными боями. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на военного эксперта Олега Жданова.

Будут ли "сносить" Донецк при его освобождении: комментарий эксперта

Донецк - это Украина

По его мнению, руководство ВСУ предпочтет окружить город, взяв его в осаду. Затем выдвинет ультиматум окруженным частям о сдачи. Таким образом удастся избежать кровопролитных и разрушительных боев в главном городе Донецкой области.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


- Думаю, что Донецк никто штурмовать не будет, — считает Жданов. — И Донецк, и Луганск, скорее всего, будут взяты в кольцо и противник будет вынуждаться к добровольной сдаче в этих городах. Потому что проводить штурмы и уличные бои в густонаселенном городе никто не будет.

В случае необходимости все же штурма, говорит Жданов, будет объявлена эвакуация гражданского населения, которое попросят покинуть областной центр.

- Я не знаю планов Генерального штаба, но все же думаю, что будет использована осада города, с целью принуждения к сдаче противника, — подытоживает Олег Жданов.

Донецк — пятый город Украины по количеству населения, численность которого на 1 января 2014 года составляла 950 372 человек. Украина в ходе вооружённого конфликта на востоке страны перенесла учреждения Донецкой областной государственной администрации сначала в Мариуполь, а в октябре 2014 года — в Краматорск, который на данный момент является административным центром Донецкой области.

По приблизительным оценкам сайта Главного управления статистики Донецкой области,  на 1 июня 2015 года в городе проживало 932 562 человека наличного населения и 923 897 постоянных жителей.

Тем временем, в украинской разведке дали совет россиянам в преддверии 9 мая.

Авиация НАТО перехватила три военных самолета РФ.

А США учатся на войне в Украине для противостояния с Китаем



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!