Провокации продолжаются: авиация НАТО перехватила три военных самолета РФ

Авиация НАТО обнаружила и перехватила летящие без сигнала транспондера российские военные самолеты. Это произошло над Балтийским морем. Как передает издание "Комментарии", об этом сообщают Военно-воздушные силы Германии в Twitter.

Авиация. Фото: Военно-воздушные силы Германии в Twitter

ВМС Германии и Великобритании обнаружили три российских самолета в международном воздушном пространстве над Балтийским морем. Два истребителя Су-27 и один самолет Ил-20 России летели без сигнала транспондера.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

Российские самолеты перехватил самолет-разведчик одной из стран НАТО. Остальные детали инцидента пока не разглашают.

Читайте также на портале "Комментарии" — сообщения о том, что российский диктатор Владимир Путин использует "двойника" или "двойников" всплывали и ранее. Но они вновь активизировались после недавнего визита якобы Путина на временно оккупированные территории Украины. Активизировались настолько, что путинский спикер Дмитрий Песков вынужден был даже официально заявить, что у диктатора нет "двойников", что он не прячется в бункерах. Впрочем, цену заявлениям Пескова и всей кремлевской банды мы знаем… Эксперты поделились с изданием "Комментарии" своими мнениями – есть ли у Путина двойники и "бункерная зависимость"?

Также издание "Комментарии" сообщало – российская пропаганда все чаще пытается внушить рядовым россиянам, что на территории Украины идет война РФ с НАТО. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что российское руководство заявляет, что воюет на нашей территории с НАТО, потому что Кремлю стыдно признать отсутствие успехов на поле боя. Согласны ли с такой оценкой? Зачем Кремль насаждает россиянам мнение именно о войне с НАТО? Почему идет на дальнейшее обострение конфликта, понимая, похоже, все фатальные последствия для самой РФ? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



