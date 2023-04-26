В украинской разведке дали совет россиянам в преддверии 9 мая

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
В Главном управлении разведки Минобороны Украины посоветовали гражданам РФ воздержаться от идеи посещения парада 9 мая и вообще держаться подальше от российской военной техники. Это касается и других дней года. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью сайту "Обозреватель" заявил представитель ГУР Андрей Юсов.
Парад к 9 мая. Фото из открытых источников
Представитель ГУР отметил, Украина владеет всей информацией по всем мерам оккупантов 9 мая, включая меры по безопасности, маршруты и рассадку охраны главных личностей военных преступников РФ.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Представитель ГУР отметил, что справедливое наказание найдет военных преступников РФ в любое время, а Украина будет делать все, чтобы защититься от агрессии страны-оккупанта.
Читайте также на портале "Комментарии" — парада к 1 мая не будет: в Москве рассказали, чего опасаются.
Также издание "Комментарии" сообщало – президент Чехии рассказал, почему Китай больше всех заинтересован в продолжении войны против Украины.
Обсуждения
Новости
Ігор
26 апреля 2023, 10:23
Удаваний правочин, з результатом контрбліцкригу. За кілька днів до православного победобесія будуть генеральні репетиції - там заходи безпеки будуть в рази менше. Хто заважає укромуністичним розкрадачам власної країни показати свою могутність?