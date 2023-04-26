В украинской разведке дали совет россиянам в преддверии 9 мая

В Главном управлении разведки Минобороны Украины посоветовали гражданам РФ воздержаться от идеи посещения парада 9 мая и вообще держаться подальше от российской военной техники. Это касается и других дней года. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью сайту "Обозреватель" заявил представитель ГУР Андрей Юсов.

Парад к 9 мая. Фото из открытых источников

Представитель ГУР отметил, Украина владеет всей информацией по всем мерам оккупантов 9 мая, включая меры по безопасности, маршруты и рассадку охраны главных личностей военных преступников РФ.

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"Конечно, если говорить о каких-то акцентах или советах, то, думаю, что рядовым россиянам, гражданским, мирным жителям, которые не связаны с военными преступниками, которые не связаны с военными преступлениями и агрессией России против Украины, стоит все дни, как, собственно, и все грядущие, избегать присутствия и нахождения рядом с военными преступниками и рядом с военными объектами, которые могут использоваться в агрессии так называемой Российской Федерации против Украины", — заявил Юсов.

Представитель ГУР отметил, что справедливое наказание найдет военных преступников РФ в любое время, а Украина будет делать все, чтобы защититься от агрессии страны-оккупанта.

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