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В украинской разведке дали совет россиянам в преддверии 9 мая

Украинская разведка отметила, что знает обо всех мерах, которые РФ готовит на 9 мая

26 апреля 2023, 10:52 comments1751
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Автор:

Кравцев Сергей

В Главном управлении разведки Минобороны Украины посоветовали гражданам РФ воздержаться от идеи посещения парада 9 мая и вообще держаться подальше от российской военной техники. Это касается и других дней года. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью сайту "Обозреватель" заявил представитель ГУР Андрей Юсов.

В украинской разведке дали совет россиянам в преддверии 9 мая

Парад к 9 мая. Фото из открытых источников

Представитель ГУР отметил, Украина владеет всей информацией по всем мерам оккупантов 9 мая, включая меры по безопасности, маршруты и рассадку охраны главных личностей военных преступников РФ.


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"Конечно, если говорить о каких-то акцентах или советах, то, думаю, что рядовым россиянам, гражданским, мирным жителям, которые не связаны с военными преступниками, которые не связаны с военными преступлениями и агрессией России против Украины, стоит все дни, как, собственно, и все грядущие, избегать присутствия и нахождения рядом с военными преступниками и рядом с военными объектами, которые могут использоваться в агрессии так называемой Российской Федерации против Украины", — заявил Юсов.

Представитель ГУР отметил, что справедливое наказание найдет военных преступников РФ в любое время, а Украина будет делать все, чтобы защититься от агрессии страны-оккупанта.                                                                                                                           

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Также издание "Комментарии" сообщало – президент Чехии рассказал, почему Китай больше всех заинтересован в продолжении войны против Украины.




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Источник: https://news.obozrevatel.com/ukr/russia/trimajtes-podali-vid-vijskovoi-tehniki-v-gur-mo-radyat-tsivilnim-rosiyanam-ne-jti-na-vijskovij-parad-9-travnya.htm
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Обсуждения

Ігор

26 апреля 2023, 10:23

Удаваний правочин, з результатом контрбліцкригу. За кілька днів до православного победобесія будуть генеральні репетиції - там заходи безпеки будуть в рази менше. Хто заважає укромуністичним розкрадачам власної країни показати свою могутність?


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