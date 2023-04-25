Президент Чехии рассказал, почему Китай больше всех заинтересован в продолжении войны против Украины

Доверия к Китаю, как посреднику в установлении мира между Россией и Украиной, быть не может, потому что за миролюбивой риторикой скрывается непреодолимое желание Пекина выгодно для себя продолжать войну. Как передает портал "Комментарии", такое мнение в интервью рейтинговому изданию "Politico" высказал президент Чехии Петр Павел.

Президент Чехии Петр Павел. Фото: из открытых источников

Свою позицию чешский лидер озвучил в то время, как официальный Пекин активно продвигал свой "мирный план" урегулирования войны в Украине. Несмотря на то, что большинство западных стран с недоверием отнеслись к желанию Пекина помочь закончить войну в Украине, тот же президент Франции Эммануэль Макрон весьма серьёзно отнёсся к желанию Китая поспособствовать в урегулировании конфликта.

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При этом президент Чехии оказался среди тех европейских лидеров, которые скептически отнеслись к позиции Китая.

"Я считаю, что в интересах Китая продолжить статус-кво, потому что это может подтолкнуть Россию к ряду уступок", – отметил Петр Павел.

По его мнению, Пекин может получить дешевые нефть, газ и другие ресурсы от Москвы – в обмен на партнерство с Кремлем "без ограничений". "Для Китая также хорошо, что Запад, возможно, становится немного слабее, поддерживая Украину", – добавил он.

"Я не думаю, – сказал чешский президент, – что Китай действительно заинтересован в завершении войны в короткие сроки".

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Также издание "Комментарии" сообщало – кто может устать от войны – в чем Украина должна убедить Запад. Эксперты детально проанализировали ситуацию в интервью нашему порталу.



