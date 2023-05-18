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Будут ли раздавать повестки на пляжах, - Гуменюк

Из-за вооруженной агрессии России, мобилизация в Украине продлена до 18 августа 2023 года. В этот период военнообязанным мужчинам могут вручать повестки. Это может произойти в любом общественном месте, отмечают в Минобороны

сегодня, 10:15
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Автор:

Белоокая Ира

Такое заявление в Телеэфире сделала руководитель пресс-центра Сил охраны и обороны Юга Наталья Гуменюк, пишут "Комментарии".

Будут ли раздавать повестки на пляжах, - Гуменюк

Вручение повесток на пляжах. Иллюстративное фото

По ее словам, повестки могут вручать даже на пляжах. Ведь данное место отдыха тоже относится к общественному месту.


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"Вручение повесток допускается в любых местах. То есть общественные места все открыты для общего посещения, могут быть такими, где может проводиться уведомление граждан. Совершенно не исключено, что и там тоже", — отметила Гуменюк.

Как отметила ранее спикер, из-за потерь на войне мобилизационный ресурс в Украине необходимо пополнить. Это она отметила в апреле, текущего года. В то же время Гуменюк сказала, что повестка – это не способ наказать человека. А уведомления проводят в тех местностях, где есть военнообязанные мужчины. Руководитель пресс-центра Сил охраны и обороны Юга призвала граждан с пониманием относиться к процессу выдачи повесток, учитывая, что война продолжается. Напомним, также в апреле Кабмин разрешил вручать повестки независимо от места пребывания на военном учете и места постоянной регистрации.

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, – в Госдуме России предложили отправлять на войну в Украину бездомных собак. В Госдуме РФ выдвинули предложение обучать бродячих собак "разным навыкам" и отправлять их на фронт. Депутаты Госдумы РФ убеждены, что "обученные" собаки смогут помогать раненым россиянам и пригодятся во время разминирования. Более того, они даже могли бы попытаться "выполнять спецзадачи, поставленные российскими военными".

Напомним, "Комментарии" писали, — Российские пропагандисты заявили об обстреле территории Белгородской области украинским танком Кремлевская пропаганда утверждает, что украинские военные впервые обстреляли регион РФ из танка.



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