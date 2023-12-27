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Будут ли ракетные удары России на Новый год: чего ждать украинцам

Нужно ли украинцам быть готовым к возможной российской агрессии во время новогодних праздников.

сегодня, 10:40
Автор:
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Slava Kot
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Спикер обороны юга Наталья Гуменюк считает, что россияне могут организовать ракетный обстрел Украины на Новый год. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на брифинг Гуменюк в Ukraine Media Center.

Будут ли ракетные удары России на Новый год: чего ждать украинцам

Будут ли ракетные удары России на Новый год. Фото из открытых источников

Руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк объясняет, что Россия может атаковать Украину в любой день независимо от праздников или событий.

"Мы находимся в состоянии войны, мы знаем, что коварный враг может нанести удары когда-либо, на любых направлениях", — сказала Гуменюк.

Спикер обороны юга напомнила, что российские силы атаковали Украину в канун Рождества, поэтому подобные нападения могут произойти и на Новый год.

"Очевидным есть то, что даже Святой Вечер не остановил, атаки были мощными. Поэтому надо быть наготове, чтобы обезопасить себя. Если раздается сигнал воздушной тревоги — не пренебрегать", — сказала Наталья Гуменюк.

Гуменюк также назвала характерную черту атак российских сил, заключающуюся в ударах по гражданской инфраструктуре. По ее словам, в декабре ракетами и дронами Россия в основном атаковала припортовую инфраструктуру, зернохранилища, дома, которые были в этих зонах и больницы.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинский историк Александр Алферов рассказал, какие слабые и сильные стороны у России в историческом контексте.

Также "Комментарии" писали об Арестовиче, который призвал заключить мир с Путиным и подать общий с Россией иск против стран Запада. Блогер объясняет свою позицию тем, что Запад только наблюдает за войной в Украине.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=xiGs1m7CNww&ab_channel=UkraineMediaCenterOdesa
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