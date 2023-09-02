Будут ли мобилизовать получателей второго высшего образования: ответ СНБО

Министерство образования будет решать вопрос целесообразности получения второго высшего образования среди мужчин призывного возраста во время войны. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в эфире "Украинского радио" сделал секретарь СНБО Алексей Данилов.

Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников

Секретарь СНБО отметил, вопрос получения "второго высшего образования" является вопросом "морального порядка", который будет изучать Министерство образования и науки.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

"Министерство образования сейчас будет рассматривать этот вопрос, проводить анализ, ведь так случилось, что преимущественно мужчины с определенным жизненным опытом — 40-50 лет решили получать второе-третье образование. Количество людей, которые хотят получить образование, увеличилось в разы. Если вы можете служить в армии, пригодны, то подождет обучение или нет, будет решать соответствующее министерство", — высказался Алексей Данилов.

Читайте также на портале "Комментарии" — в последнее время теме мобилизации уделяется достаточно много внимания. Спикеры от власти уверяют, что на сегодняшний день причин усиливать мобилизацию нет нужды, ведь общегосударственная мобилизация, как началась 24 февраля 2022 года, так и продолжается в настоящее время. Однако, отмечает руководство страны, если будет необходимость призвать в ряды ВСУ еще больше мужчин, темпы мобилизации, конечно, ускорятся. Могут ли в Украине мобилизовать всех мужчин? Сколько еще пополнят ряды ВСУ? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

Также издание "Комментарии" сообщало – появляется всё больше сообщений, что российский диктатор Путин объявит в сентябре, после т.н. Единого дня голосования (тот намечен на 10 сентября, когда в РФ и на захваченных ей территориях Украины пройдут выборные кампании различного уровня), о мобилизации. В Главном управлении разведки (ГУР) Минобороны также предупреждают, что Россия готовится к большой мобилизации. При этом отмечается, что страна-агрессор ежемесячно разными методами мобилизует десятки тысяч человек. В Украине же с начала широкомасштабного российского вторжения проходят "абсолютно плановые" мобилизационные мероприятия, уверяет член комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский. Пойдет ли Кремль на открытое усиление мобилизации? Если да – к чему это может привести? Как оцениваете мобилизацию в Украине, в том числе работу территориальных центров комплектования (ТЦК)? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.



