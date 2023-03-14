Будут ли через "Дию" присылать повестки: комментарий

Представители Минцифры отрицают такую возможность. Об этом сообщают "Комментарии".

Застосунком "Дія" користуються мільйони українців

Военком Харьковского территориального центра комплектования Владимир Арап ранее заявлял, что вскоре все украинские военнообязанные будут в реестре "Оберіг" и его подвяжут к "Дие". По его словам, люди смогут даже получать повестки через Дию. Но это заявление не отвечает действительности, утверждают в Минцифре.

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"В "Дие" повесток не будет. Относительно военного учета – данные о военнообязанных находятся в реестре "Оберег", который принадлежит Министерству обороны. К "Дие" этот реестр не имеет никакого отношения, потому что "Дия" – это не реестр", – отметил руководитель по развитию электронных услуг в Минцифре Мстислав Баник.

В Украине создали систему "Оберег", куда вносят данные всех военнообязанных призывников от 18 до 60 лет.



Ранее Владимир Арап заявил следующее:



"В скором времени все наши военнообязанные будут в этом реестре, его подвяжут к "Дие". Люди смогут даже получать повестки через "Дию", и вызовы в РТЦК будут осуществляться уже в электронном виде. К этому все идет", — сказал он. При этом он не уточнил сроки нововведений.



Напомним, что сейчас в "Дии" можно проголосовать за новое название ЮЖД, а также оставить заявку относительно своего поврежденного или разрушенного рашистами имущества.

Ранее в "Дии" проходило голосование по новому названию Юго-Западной железной дороги.

"Теперь время разобраться с ЮЖД. Заходите в Дию и выбирайте новое название. Там есть 4 варианта. Опрос продлится до 17 марта. Спасибо всем. Каждый ваш голос в "Дии" — кирпичик в развитие электронной демократии", — комментировал последние электронные опросы вице- премьер-министр Михаил Фёдоров.

