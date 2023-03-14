Будут ли через "Дию" присылать повестки: комментарий

Рубрики
МЕНЮ
Константин Куликов
Представители Минцифры отрицают такую возможность. Об этом сообщают "Комментарии".
Застосунком "Дія" користуються мільйони українців
Военком Харьковского территориального центра комплектования Владимир Арап ранее заявлял, что вскоре все украинские военнообязанные будут в реестре "Оберіг" и его подвяжут к "Дие". По его словам, люди смогут даже получать повестки через Дию. Но это заявление не отвечает действительности, утверждают в Минцифре.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
"В "Дие" повесток не будет. Относительно военного учета – данные о военнообязанных находятся в реестре "Оберег", который принадлежит Министерству обороны. К "Дие" этот реестр не имеет никакого отношения, потому что "Дия" – это не реестр", – отметил руководитель по развитию электронных услуг в Минцифре Мстислав Баник.
В Украине создали систему "Оберег", куда вносят данные всех военнообязанных призывников от 18 до 60 лет.
Ранее Владимир Арап заявил следующее:
"В скором времени все наши военнообязанные будут в этом реестре, его подвяжут к "Дие". Люди смогут даже получать повестки через "Дию", и вызовы в РТЦК будут осуществляться уже в электронном виде. К этому все идет", — сказал он. При этом он не уточнил сроки нововведений.
Напомним, что сейчас в "Дии" можно проголосовать за новое название ЮЖД, а также оставить заявку относительно своего поврежденного или разрушенного рашистами имущества.
Ранее в "Дии" проходило голосование по новому названию Юго-Западной железной дороги.
"Теперь время разобраться с ЮЖД. Заходите в Дию и выбирайте новое название. Там есть 4 варианта. Опрос продлится до 17 марта. Спасибо всем. Каждый ваш голос в "Дии" — кирпичик в развитие электронной демократии", — комментировал последние электронные опросы вице- премьер-министр Михаил Фёдоров.
Обсуждения
Новости