Будет ли «заморожена» война на зиму – чего ждать в обозримом будущем

Некоторые военные аналитики и эксперты прогнозировали, что зима "заморозит войну". Но ВСУ, похоже, не будут останавливаться даже зимой. Тем самым, отмечает издание Politico, россияне, похоже, теряют одного из своих важнейших союзников – мороз. А представители ISW утверждают, что зимняя погода может нанести непропорциональный ущерб плохо оснащенным российским силам в Украине. Не спасают агрессора даже удары по критической энергоструктуре Украины, с помощью которых Москва надеется принудить Киев к переговорам. Как ситуация может развиваться в обозримом будущем – как на полях сражений, так и на дипломатическом фронте? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

У рф – ограниченный ресурс времени, системный кризис в экономике, санкции, изоляция

Исполнительный директор в Центре прикладных политических исследований "Пента", политический эксперт Александр Леонов отмечает, что "Генерал мороз", действительно, считается союзником русской и советской армий.

"При этом обычно вспоминают войну с Наполеоном 1812 года и Вторую мировую. Но тогда война шла на территории россии. А, если мы вспомним советско-финскую войну (с 30 ноября 1939 года по 13 марта 1940 год), то увидим, что в тот раз мороз воевал против СССР. И война происходила на чужой территории. Поэтому я бы сравнивал ситуацию в Украине, скорее, с советско-финской войной, – говорит эксперт. – Здесь много аналогий – в том числе и неготовность к войне армии агрессора, ее превосходство и жестокость. И, несмотря на то, что москва никогда не считалась с потерями и имела чрезвычайный мобилизационный ресурс, это не всегда позволяет победить".

В данный момент, продолжает Александр Леонов, у рф – ограниченный ресурс времени, системный кризис в экономике, санкции, изоляция. Всё это, подчеркивает он, накапливают "усталость металла" в государственной конструкции. Плюс к этому – благодаря помощи Запада – увеличивается технологическое преимущество ВСУ над российской армией.

"В этих условиях удары по энергетической инфраструктуре увеличивают ненависть украинцев к россиянам и лишь уменьшают маневр для мирных переговоров. А аргументы у "друзей России" исчерпываются. Вот и Папа Римский сравнил действия путинской россии с Голодомором 30-х, – акцентирует эксперт. – Рискну сделать прогноз, что масштабная помощь союзников делает ВСУ на порядок лучше готовыми к зиме, нежели противник. Поэтому на этот раз и цивилизованный мир, и "Генерал мороз" снова, как и во времена Второй мировой – совместно действуют против нацистов – на этот раз путинских".

Украинские военные уже не раз заявляли, что не намерены останавливаться

Политолог, директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала рассуждает так:

"Мы не имеем права сделать какую-то паузу на фронте. Она сейчас нужна только россии, которая надеется воспользоваться ей для перегруппировки, усиления, чтобы продолжить войну с новой силой. Я очень надеюсь, что это понимают наши военные – именно поэтому они не раз отмечали, что не намерены останавливаться. Похоже, понимают это и наши зарубежные партнеры, продолжая предоставлять всяческую поддержку, в том числе вооружением и боеприпасами".

По мнению эксперта, россия продолжает "качать" тему переговоров исключительно ради "заморозки" фронта, чтобы накопить силы для нового удара.

"Рупор Кремля – Песков – и вовсе пробил очередное дно циничности, открыто заявив, что ракетные удары по критической инфраструктуре Украины проводятся с целью принуждения к переговорам. С точки зрения наших национальных интересов – как бы ни было трудно, мы должны выдержать все испытания, но продолжать бить врага на фронте и всячески помогать нашим военным своими действиями в тылу", – уверен Виталий Бала.

Читайте также на портале "Комментарии" — министр обороны США Ллойд Остин считает, что у ВСУ хорошие шансы развить наступление зимой.





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