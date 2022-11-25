Россия теряет одного из своих величайших союзников

Россия во время войн часто имела с собой еще одного союзника. Им мороз. Именно он помог остановить армию Наполеона и Гитлера и был хорошим другом для русских войск, но не в войне с Украиной. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Politico.

Военные зимой. Фото: из открытых источников

Военные аналитики и эксперты прогнозировали, что зима заморозит войну. О том, что украинские власти говорят, что не будут останавливаться даже зимой.

"Те, кто сейчас говорят о возможной "паузе в боевых действиях" из-за морозных температур зимой, скорее всего, никогда не загорали в январе на южном берегу Крыма", — насмешливо написало в воскресенье Минобороны Украины.

Россияне пытаются нанести удары по критической энергоструктуре Украины, заставив людей мерзнуть в конце осени и зимой. Именно так россияне стремятся деморализовать украинское население.

Несмотря на такую тактику России, на линии фронта у них хуже ситуация в морозную погоду. Российские военные имеют плохое обеспечение теплой одеждой и едой.

"Зимняя погода может нанести непропорциональный ущерб плохо оснащенным российским силам в Украине", — заявили в ISW.

Некоторые российские военные жалуются, что они должны за еду платить из своего кармана. Кроме того, российская техника быстрее ломается из-за низкого качества производства. Стало известно, что россияне получили от Ирана бронежилеты и шлемы, но Politico утверждает, что это снаряжение не соответствует качеству одежды, которое посылает Запад Украине.

Министерство обороны Соединенного Королевства предоставило Украине 195 тысяч зимней формы, а Канада отправит 500 тысяч единиц зимнего комплекта. Другие союзники также помогают Украине с подготовкой к зиме. Дания, Литва, Финляндия, Германия, США и Швеция предоставят генераторы, палатки и зимнюю одежду.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Медведев рассказал, кто союзники и враги России.

Также "Комментарии" писали о неожиданном союзнике, который предоставит оружие для Украины.

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