Будет ли Россия зимой бить ракетами по энергетике Украины: прогноз британской разведки

Российские войска могут уже сейчас начинать готовиться к новым массированным ударам по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Скорее всего, россияне будут применять для ракетных обстрелов по Украине те ракеты, которые страна-агрессор изготовила в 2023 году. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете британской разведки в Twitter.

Ракетный удар. Фото: из открытых источников

Британские специалисты обратили внимание, что россияне активно пытались создать Украине сложности в энергетическом секторе прошлой осенью и зимой. Для по ударов по энергосистеме Украины Россия чаще всего применяла крылатые ракеты воздушного базирования, особенно Х-101 и Х-102. В большинстве случаев атаки наносились с глубины территории РФ.

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"Таким образом Россия, вероятно, сможет создать значительные запасы ракет. Существует реальная возможность, что Россия вновь сосредоточит это оружие против объектов украинской инфраструктуры в течение зимы", — считают в Минобороны Британии.

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