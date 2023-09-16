Будет ли Россия зимой бить ракетами по энергетике Украины: прогноз британской разведки

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Кравцев Сергей
Российские войска могут уже сейчас начинать готовиться к новым массированным ударам по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Скорее всего, россияне будут применять для ракетных обстрелов по Украине те ракеты, которые страна-агрессор изготовила в 2023 году. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете британской разведки в Twitter.
Ракетный удар. Фото: из открытых источников
Британские специалисты обратили внимание, что россияне активно пытались создать Украине сложности в энергетическом секторе прошлой осенью и зимой. Для по ударов по энергосистеме Украины Россия чаще всего применяла крылатые ракеты воздушного базирования, особенно Х-101 и Х-102. В большинстве случаев атаки наносились с глубины территории РФ.
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Читайте также на портале "Комментарии" — Украина готовится к защите энергетических объектов от вероятной череды новых массированных ракетных ударов со стороны России в осенне-зимний период. Кроме того, санкционная группа Макфола-Ермака продолжает работу над тем, чтобы энергетические санкции против РФ усиливались. Каковы прогнозы касательно готовности Украины выдержать очередной ракетный террор энергетической системы – и самой нанести удары по российской энергетике с помощью союзнических санкций? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
Также издание "Комментарии" сообщало — представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Вадим Скибицкий предупредил, россияне могут попытаться вновь оставить украинцев без света и тепла в зимнее время года, атакуя объекты энергетической системы. В Кабмине отмечают важность децентрализации, мобильности генерации. Какие важные шаги для защиты нашей энергосистемы, с учетом вызовов прошлого осенне-зимнего периода, уже сделаны? Что еще следует предпринять? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
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Ігор
сегодня, 10:14
Провокатори вже заохочують і дають підказки. Скільки ж зароблять юдеї на відновлені зруйнованого? Наскільки знов піднімуть ціни на енергію зв'язок та інше? Скільки хабарів візьмуть щоб не відключати бізнес який нібито знаходиться на критичному живленні? Нам мало було коли маразм Байден цілий рік провокував Росію напасти на Україну.