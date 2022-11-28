Будет ли НАТО воевать с Россией. Есть три возможных сценария

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Slava Kot
Ядерное оружие, угроза странам НАТО и возможный проигрыш украинской армии. Это три варианта, когда страны НАТО могут согласиться начать войну с Россией. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на интервью народного депутата Украины, главы национальной делегации в Парламентской ассамблее НАТО Егора Чернова для издания Onet.
Американские военные. Фото: из открытых источников
Украинский депутат Егор Чернов считает, что НАТО может вступить в войну с Россией из-за трех возможных вариантов развития событий. Первый сценарий описывает вариант нападения на одну из стран НАТО. Тогда Североатлантический альянс должен активировать статью 5. Недавно Польша планировала активировать статью 4 НАТО для проведения собрания из-за падения ракеты на ее территории.
Следующим сценарием являются ядерные ракеты. Большинство стран мира осуждает применение ядерного оружия, включая США, Китай и Европу.
Последней причиной Чернов называет возможный проигрыш Украины.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, куда может бежать Путин.
Также "Комментарии" писали о большой ошибке Запада, которую назвал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
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