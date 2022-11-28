Будет ли НАТО воевать с Россией. Есть три возможных сценария

Ядерное оружие, угроза странам НАТО и возможный проигрыш украинской армии. Это три варианта, когда страны НАТО могут согласиться начать войну с Россией. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на интервью народного депутата Украины, главы национальной делегации в Парламентской ассамблее НАТО Егора Чернова для издания Onet.

Американские военные. Фото: из открытых источников

Украинский депутат Егор Чернов считает, что НАТО может вступить в войну с Россией из-за трех возможных вариантов развития событий. Первый сценарий описывает вариант нападения на одну из стран НАТО. Тогда Североатлантический альянс должен активировать статью 5. Недавно Польша планировала активировать статью 4 НАТО для проведения собрания из-за падения ракеты на ее территории.

"Я могу представить три таких сценария. Первое, конечно, это угроза государствам или Альянсу в случае прямого нападения со стороны России", — утверждает Егор Чернов.

Следующим сценарием являются ядерные ракеты. Большинство стран мира осуждает применение ядерного оружия, включая США, Китай и Европу.

"Второе – применение ядерного оружия против Украины. Это точно красная линия, которую нельзя переходить", – говорит украинский депутат.

Последней причиной Чернов называет возможный проигрыш Украины.

"И в-третьих, возможно, страны НАТО станут на нашу сторону, если, не дай Бог, увидят, что украинская армия не справляется. Ведь НАТО, США и другие западные страны очень четко дали понять, что Украина не может проиграть. Украина должна победить. Ставки слишком высоки", — считает народный депутат Украины.

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