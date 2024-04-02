Будет ли Беларусь воевать за РФ: неутешительный прогноз от ВСУ

Россия может затянуть Беларусь, контролируемую режимом Александра Лукашенко, в войну против Украины и Европы, считает заместитель командира Третьей штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин.

Белорусская армия готовится к войне. Фото из открытых источников

По мнению офицера ВСУ, вряд ли стоит в ближайшее время ожидать нового наступления из Беларуси на Киев. Однако, считает он, заявления Лукашенко и объявленные им военные учения следует рассматривать как элемент подготовки к предстоящему участию в войне с Украиной и Европой.

"Де-факто, Белоруссия давно потеряла независимость. С ее территории Россия с первых дней запускала ракеты по украинским городам. Кроме того, Кремль всегда любил воевать "ненужными" для Путина людьми – от коллаборантов из ОРДЛО до бурят. Почему бы не задействовать белорусов, которые в представлении РФ являются абсолютно законным "ресурсом". Это, возможно, один из последних сигналов для испуганного Запада, что уже стоит собраться и начать подготовку к войне", — подчеркнул Максим Жорин.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что, согласно результатам социологического опроса ВОО "Передовые Правовые Инициативы", 61% украинцев на вопрос о вариантах завершения войны выбрали ответ: "Воюем до полной победы – восстановление территориальной целостности в границах 1991 года, вступления в ЕС и НАТО". При этом 39% украинцев выбрали вариант "Немедленно начинаем мирные переговоры с полной двусторонней остановкой огня".

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российские захватчики продолжают наступательные операции на востоке Украины, сейчас возникла угроза оккупации города Угледар в Донецкой области, считает руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. В общем, силам ВСУ удалось стабилизировать фронт, однако в некоторых ситуациях нашей армии пришлось отойти на новые позиции.