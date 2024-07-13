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Буданов сделал новое заявление об угрозе наступления РФ с севера

Глава ГУР Кирилл Буданов прокомментировал угрозу наступления окупантов на севере Украины

сегодня, 12:50
Автор:
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Кравцев Сергей
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Учитывая желание Кремля мобилизовать еще 300 тысяч россиян нельзя говорить, что угроза нового наступления россиян на север Украины окончательно исчезла. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью "NV" сделал глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов.

Буданов сделал новое заявление об угрозе наступления РФ с севера

Кирилл Буданов. Фото: из открытых источников

"Если я начну отвечать на этот вопрос (об атаке РФ с севера, — ред), мы с вами еще спровоцируем панику. Скажем так: проблемы есть, они имеют тенденцию к обострению", — сказал главный разведчики страны.

При этом Кирилл Буданов добавил, что "катастрофы нет, но не видеть проблем не получится".

Этот ответ последовал после вопроса журналиста о том, повлияют ли планы Кремля мобилизовать 300 тысяч россиян на наступление оккупантов на востоке и севере в ближайшие месяцы.

"Понимаете, это такая для меня немного анекдотичная ситуация. Потому что, когда все два года кричали, что сейчас с севера будет атака, мы всем говорили, что этого не будет. Ничего не было. В тот момент, когда мы сказали, что сейчас будет атака с севера, все сразу — а может, не будет?", – ответил на это Кирилл Буданов.

При этом глава ГУР не стал уточнять о каких направлениях на севере идет речь. Кирилл Буданов ответил весьма дипломатично, уточнив, что уже давал интервью западным СМИ, в которых четко заявил, что хороших новостей у него в этом году много не будет. Таки ереалии, констатировал Буданов.

Читайте также на портале "Комментарии" — ранее Кирилл Буданов заявлял, что ситуация на фронте в Украине не превратится в "армагеддон", но будет оставаться сложной еще как минимум месяц. Такой прогноз он озвучил в конце июня.

Также издание "Комментарии" сообщало – России поздно пить Боржоми: Кирилл Буданов высказался об ударах западным оружием по территории оккупанта. 




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