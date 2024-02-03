Буданов рассказал, в чем у Украины есть равенство с Россией на поле боя

Как передает портал "Комментарии", начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов в интервью "CNN" рассказал, что Украина в применении беспилотных систем более-менее на одном уровне с Россией.

Кирилл Буданов. Фото: из открытых источников

Начальник ГУР Минобороны подчеркнул, что Украина держится в воздухе над линией фронта. В то же время в связи с тем, что Россия постоянно учится на своем боевом опыте, существует тенденция к еще большему использованию беспилотных летательных аппаратов на украинских полях сражений и над ними.

"Именно в беспилотных системах мы более или менее равны", – сказал Кирилл Буданов.

Кроме того, по словам журналистов, Киев также усилил дальние атаки на цели в России. Так, сообщалось о взрывах на объектах инфраструктуры за пределами крупных городов вдали от украинской границы, а российские власти заявили, что "предотвратили десятки украинских беспилотников и ракетных атак с нового года".

В то же время, по словам Буданова, Украина пока что не может превзойти российскую огневую мощь. В частности, это касается количества боеприпасов, которые используют на фронте.

Кирилл Буданов подчеркнул, боеприпасы являются жизненно важными на фронте. Более того, по его словам, снаряды являются "одним из самых решающих факторов в этой войне".

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Также издание "Комментарии" сообщало – нарастающий дефицит боеприпасов может заставить украинских защитников принимать сложные решения относительно приоритетности определенных участков фронта: выбирать где территориальные поражения являются наименее разрушительными. Об этом говорится в обзоре Института изучения войны (ISW).



