logo

BTC/USD

43040.13

ETH/USD

2311.57

LTC/USD

68.07

USD/UAH

38.05

EUR/UAH

41.65

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией В ISW рассказали, перед каким выбором окажутся ВСУ из-за нехватки боеприпасов
commentss НОВОСТИ Все новости

В ISW рассказали, перед каким выбором окажутся ВСУ из-за нехватки боеприпасов

Аналитики ISW считают, что нехватка боеприпасов заставит военных выбирать, какую территорию защищать

сегодня, 08:14
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Нарастающий дефицит боеприпасов может заставить украинских защитников принимать сложные решения относительно приоритетности определенных участков фронта: выбирать где территориальные поражения являются наименее разрушительными. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обзоре Института изучения войны (ISW).

В ISW рассказали, перед каким выбором окажутся ВСУ из-за нехватки боеприпасов

Боеприпасы. Фото: из открытых источников

Американские аналитики отмечают, нехватка артиллерийских боеприпасов и задержки в предоставлении западной помощи создают неопределенность в украинских оперативных планах. Расследования из открытых источников указывают на то, что российские войска пользуются дефицитом боеприпасов в Украине и неспособностью вести достаточную контрбатарейную борьбу. 

Так, украинская группа аналитиков Frontelligence Insight заявила, что российские войска ранее создавали стационарные артиллерийские огневые позиции с конца 2022 до начала 2023 года, когда нехватка боеприпасов ограничивала украинские возможности контрбатарейной борьбы. 

Frontelligence заявила, что российские войска начали концентрировать свою артиллерию подобным образом в январе 2024 года, что свидетельствует о том, что украинские войска снова испытывают недостаток артиллерийских боеприпасов.

Главное управление разведки сообщило, что украинские войска иногда могут наносить удары по российской артиллерии, но в целом им не хватает боеприпасов для ведения эффективного контрбатарейного огня. По данным фронтовой разведки, отсутствие контрбатарейного огня со стороны украинских войск позволяет российской артиллерии в значительной степени уничтожать населенные пункты, что практически делает невозможным оборону населенных пунктов украинскими силами.

Также в Главном управлении разведки отметили, что многим украинским беспилотникам не хватает дальности полета для поражения многочисленных российских артиллерийских установок, размещенных на расстоянии от 15 до 24 километров от линии фронта. 

К тому же западные и украинские официальные лица недавно отметили потребность Украины в артиллерийских боеприпасах.

Читайте также на портале "Комментарии" — помощь США Украине: дойдет ли дело до голосования и что ожидать от республиканцев. Эксперты в эксклюзивном интервью нашему изданию детально проанализировали ситуацию.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-february-2-2024
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости