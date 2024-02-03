В ISW рассказали, перед каким выбором окажутся ВСУ из-за нехватки боеприпасов

Нарастающий дефицит боеприпасов может заставить украинских защитников принимать сложные решения относительно приоритетности определенных участков фронта: выбирать где территориальные поражения являются наименее разрушительными. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обзоре Института изучения войны (ISW).

Боеприпасы. Фото: из открытых источников

Американские аналитики отмечают, нехватка артиллерийских боеприпасов и задержки в предоставлении западной помощи создают неопределенность в украинских оперативных планах. Расследования из открытых источников указывают на то, что российские войска пользуются дефицитом боеприпасов в Украине и неспособностью вести достаточную контрбатарейную борьбу.

Так, украинская группа аналитиков Frontelligence Insight заявила, что российские войска ранее создавали стационарные артиллерийские огневые позиции с конца 2022 до начала 2023 года, когда нехватка боеприпасов ограничивала украинские возможности контрбатарейной борьбы.

Frontelligence заявила, что российские войска начали концентрировать свою артиллерию подобным образом в январе 2024 года, что свидетельствует о том, что украинские войска снова испытывают недостаток артиллерийских боеприпасов.

Главное управление разведки сообщило, что украинские войска иногда могут наносить удары по российской артиллерии, но в целом им не хватает боеприпасов для ведения эффективного контрбатарейного огня. По данным фронтовой разведки, отсутствие контрбатарейного огня со стороны украинских войск позволяет российской артиллерии в значительной степени уничтожать населенные пункты, что практически делает невозможным оборону населенных пунктов украинскими силами.

Также в Главном управлении разведки отметили, что многим украинским беспилотникам не хватает дальности полета для поражения многочисленных российских артиллерийских установок, размещенных на расстоянии от 15 до 24 километров от линии фронта.

К тому же западные и украинские официальные лица недавно отметили потребность Украины в артиллерийских боеприпасах.

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